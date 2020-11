El servicio psicológico de Álava atendió en 2019 a 1.092 víctimas de violencia de género, un 5% más que el año anterior

Emilio Sola anuncia la "próxima puesta en marcha" de un segundo Centro de Acogida de Inmediata en el Territorio

VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Foral Hegoak de atención psicológica especializada atendió en 2019 a un total de 1.092 víctimas de violencia de género, un 5% más que el ejercicio anterior y la cifra más elevada desde que la Diputación Foral de Álava, a través del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), comenzó a prestar atención psicológica a las mujeres maltratadas en el año 1991.

Además, aunque durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19 descendió el número de solicitudes de apoyo "de forma puntual", la demanda sigue siendo "muy alta", y el servicio psicológico especializado ha ofrecido atención a 963 víctimas hasta el mes de octubre de este año.

Durante el balance de las actuaciones realizadas por el IFBS en la atención a las víctimas de violencia de género en 2019 y 2020, el diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, ha afirmado que estos datos demuestran que el número de mujeres, niños, niñas y adolescentes que demandan apoyo social debido a la violencia machista que sufren es "muy elevada y cada vez mayor".

Según ha detallado, este año se han detectado menos solicitudes nuevas de apoyo debido a la situación de confinamiento, "que ha agudizado el drama de muchas de las víctimas de la violencia machista, en particular, las que convivían con sus agresores". A pesar de ello, ha explicado que la demanda "sigue siendo muy elevada" y se han mantenido los niveles de atención con las personas en tratamiento que lo iniciaron el año pasado.

Respecto a la atención jurídica que proporciona el Servicio Foral Hegoak, ha informado de que el año pasado llegó a 258 mujeres, en línea con el año anterior, y en 2020 ya son 222 personas las atendidas.

En cuanto a la acogida residencial, el año pasado 90 víctimas recibieron "apoyo intensivo" en el Centro de Acogida de Inmediata (CAI), y otras 27 estuvieron alojadas de manera temporal en pisos de acogida.

Emilio Sola ha destacado que, ante esta demanda, la Diputación Foral de Álava "sigue poniendo en marcha nuevos recursos, que evidencian que la atención a las víctimas de violencia machista es una de las grandes apuestas de esta legislatura".

CENTROS DE ACOGIDA

En esta línea, ha citado la puesta en funcionamiento el pasado mes de enero del primer centro de acogida residencial de media estancia en Álava (Carme), que ofrece atención integral especializada y alojamiento a cuatro unidades familiares. Asimismo, ha adelantado la "próxima puesta en marcha" de un segundo CAI que "complete" la red de recursos residenciales en el territorio.

El diputado foral ha informado de que las personas acogidas en la red de recursos residenciales presentan, además de la situación de violencia machista, características de vulnerabilidad social "cada vez más marcadas".

"En ocasiones, esta vulnerabilidad es consecuencia de años de maltrato, como la que provoca el aislamiento social, al no poder contar con una red de vínculos afectivos o sociales, o al no poder acceder a la formación o al empleo o incluso al aprendizaje del idioma en el caso de mujeres migradas. En otras ocasiones, se debe al grave daño psicológico o al agravamiento de enfermedades que no han sido atendidas adecuadamente", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que los servicios forales "siguen siendo necesarios porque la violencia machista, un año más, está presente en la vida de muchas mujeres alavesas, y de sus hijos e hijas".

"Debemos trabajar a favor de la equidad de género para obtener relaciones igualitarias libres de violencias de género. Todas y todos, específicamente las instituciones públicas. Es mucho lo que queda por hacer para que esta sociedad cambie y sea igualitaria", ha añadido.

Emilio Sola ha puesto en valor la "adaptación" que realizaron los servicios de atención psicosocial, jurídica y de intervención a la situación de confinamiento, "que permitió mantener los apoyos a través de la atención telefónica".

"Es una opción que se ha demostrado válida en adelante para atender a mujeres procedentes de núcleos rurales apartados o en situación de salud precaria, por lo que se ha duplicado el número de líneas telefónicas, y se han elaborado planes de contingencia para lo que pueda ocurrir en el futuro", ha indicado.

NÚMEROS DE CONTACTO

El diputado foral ha emplazado a todas las mujeres que precisen ayuda a que se pongan en contacto con el Servicio Foral Hegoak en el teléfono 945 89 11 61 para Amurrio; el 94 403 48 50 para Llodio; y los números 945 15 10 15 o 945 12 48 92 para Vitoria, Salvatierra, Laguardia y Oyón.

"Pueden dirigirse en amplios horarios y está repartido por todo el territorio. No es necesario haber denunciado, se da cita en muy pocos días y la intervención es inmediata en los casos urgentes", ha explicado.

Este servicio está dirigido a las víctimas de maltrato en la pareja, y de agresiones sexuales, recientes o no, así como a víctimas indirectas como una madre, una amiga o un familiar.

La Diputación ha recordado que en caso de emergencia se debe llamar a SOS-DEIAK al 112 y en el 900 84 01 11 se puede contactar con el Servicio de Atención telefónica para víctimas de violencia de género.