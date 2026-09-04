La sexta edición de Udazkena Rock llevará 14 bandas locales a siete barrios de Barakaldo durante cuatro fines de semana

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del festival Udazkena Rock de Barakaldo (Bizkaia) arrancará el próximo viernes, 11 de septiembre, en el barrio de Rontegi y llevará 14 bandas locales a siete barrios de la localidad durante cuatro fines de semana. Las actuaciones serán gratuitas y al aire libre y finalizarán el 3 de octubre con un concierto especial en la Herriko Plaza, según ha informado la concejala de Cultura, Nerea Cantero.

El Ayuntamiento, a través del áea de Cultura, vuelve a apostar por las bandas y artistas locales con la sexta edición de este ciclo de conciertos, en el que ya han participado desde su inicio 98 bandas locales.

En total, en esta nueva edición, serán 14 bandas de Barakaldo las que protagonizarán siete conciertos gratuitos al aire libre, con dos grupos en cada cita. Además, ninguna de las 14 formaciones participantes ha actuado en las cinco ediciones anteriores.

Las actuaciones tendrán una duración aproximada de 90 minutos y comenzarán a las 20.00 horas. La programación arrancará el próximo viernes 11 de septiembre en Rontegi, y concluirá el sábado 3 de octubre en la Herriko Plaza, con un concierto especial que pondrá el broche final a esta edición.

"Barakaldo Udazkena Rock es una apuesta por nuestra música local y por acercar la cultura a los barrios. Queremos que las plazas y calles de Barakaldo sean también escenarios para nuestras bandas y que la ciudadanía pueda descubrir y disfrutar de su talento de manera gratuita", ha señalado la concejala de Cultura.

La sexta edición mantiene así uno de los principales objetivos del ciclo desde su puesta en marcha: apoyar al sector cultural y a las bandas y artistas de Barakaldo, al mismo tiempo que se genera actividad y ambiente en los barrios, dinamizando también el comercio y la hostelería local.

SIETE CITAS, 14 BANDAS

El programa de Barakaldo Udazkena Rock 2026 comenzará el viernes 11 de septiembre, a las 20.00 horas, en Rontegi, concretamente en Catalunya Plaza, con las actuaciones de Maylin y Overall.

La segunda cita será el sábado 12 de septiembre, también a las 20.00 horas, en el parque de la calle Norberto Acebal, en Retuerto, donde actuarán Big Muff Brigade y Nightwaves.

El ciclo continuará el viernes 18 de septiembre en San Bizente, en Anteiglesia Plaza, con Laztana Laztana y Random Key. Al día siguiente, sábado 19 de septiembre, el rock llegará a Zaballa, en la salida del metro de Elkano, de la mano de Swamp y The Heart Junkies.

El viernes 25 de septiembre, el escenario se trasladará hasta Zuazo- Arteagabeitia, concretamente al parque de la calle Extremadura, donde actuarán Debuk y Mi hermana Corina.

La penúltima cita tendrá lugar el viernes 2 de octubre en Bagatza, en la plaza de Santa Teresa, con En mala hora y Ossyris. Finalmente, el sábado 3 de octubre, Udazkena Rock se despedirá en la Herriko Plaza con un concierto especial protagonizado por Taff y Txoriak Negutegian.

"Queremos invitar a los barakaldeses a disfrutar de estas siete citas, todas ellas gratuitas, y a acompañar a nuestras bandas en los barrios. Es una oportunidad para conocer nuevos grupos, disfrutar de la música en directo y, al mismo tiempo, vivir nuestras plazas y calles y contribuir a generar ambiente y actividad en la ciudad", ha concluido Nerea Cantero.