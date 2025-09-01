El show de Bluey llegará a Bilbao y San Sebastián el próximo mes de diciembre

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El show de Bluey llegará a Bilbao y San Sebastián en el mes de diciembre, los días 6 y 8, respectivamente, dentro de su próxima gira por España.

Tras el gran éxito de sus giras por Estados Unidos, Australia, Europa y otros rincones del mundo, ahora se han anunciado las ciudades que conformarán la gira en España, y, entre ellas, estarán las ciudades de Bilbao y San Sebastián, según ha informado la empresa promotora Proactiv Entertainment en un comunicado.

Concretamente, el próximo 6 de diciembre de 2025, el Bilbao Arena acogerá este show en directo, que ha sido nominado a los premios Olivier tras "cautivar" a públicos de todas las edades a nivel global. Unos días después, el 8 de diciembre, el espectáculo se trasladará a San Sebastián, en el Kursaal.

Las otras sedes ya confirmadas que tendrán la oportunidad de uno de los eventos familiares más esperados de 2025-2026 serán Barcelona, A Coruña, Gijón, Pamplona, Madrid, Sevilla, Málaga y Zaragoza.

El espectáculo está presentado por BBC Studios y Andrew Kay en colaboración con Windmill Theatre Co., y llega a España de la mano de Proactiv Entertainment.

El espectáculo es la adaptación teatral oficial de la serie de televisión animada Bluey, ganadora de un premio Emmy, creada y escrita por Joe Brumm y producida por Ludo Studio. Aclamada por la crítica, la producción ofrece, según han destacado los promotores en un comunicado, "una experiencia verdaderamente inolvidable para todas las edades.

Sobre el escenario, Bluey, Bingo, mamá (Chilli) y papá (Bandit) cobran vida a través de marionetas "maravillosamente creadas y escenografías fieles a la serie de televisión". Música original, humor y los divertidos juegos característicos de la familia se combinan en este espectáculo teatral.

Basada en una historia original escrita por Joe Brumm, creador de Bluey, y con música del compositor de la serie Joff Bush, la adaptación en directo lleva al escenario "el encanto y la diversión" de la serie de televisión.