Siete cortometrajes vascos compiten en la sección oficial de la 65ª edición de Zinebi

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zinebi - Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha presentado los siete cortometrajes que competirán en la Sección Oficial - Concurso Internacional de Cortometraje de su 65ª edición, que se celebrará entre los días 10 y 17 de noviembre, y que se exhibirán en el Teatro Arriaga después del homenaje que Zinebi rendirá a los dos primeros galardonados con el Mikeldi de Honor de esta edición.

Tanto el cineasta Frederick Wiseman, ganador del Oscar honorífico a toda su trayectoria en 2016, como el crítico de cine y periodista bilbaíno Félix Linares recogerán los premios honoríficos del Festival en el transcurso de una gala inaugural, dirigida nuevamente por María Goiricelaya y Ane Pikaza (La Dramática Errante), y que contará con la música de Zabala (ex We Are Standard).

Al término de la gala de inauguración se proyectarán los cortometrajes vascos en que compiten en la Sección Oficial - Concurso Internacional de Cortometraje: 'Agrio', de David Pérez Sañudo; 'Betiko Gaua', de Eneko Sagardoy; 'In a Nearby Field', de Laida Lertxundi; 'Memories of an Empty House', de Bruno Carnide; 'Todo lo cubre la sal', de Joana Moya; y 'Ximinoa', de Itziar Leemans.

Estas siete películas, que serán nuevamente proyectadas en el Auditorio de Azkuna Zentroa el día 16 de noviembre a las 18.00 horas, - optan al Gran Premio Zinebi (dotado con 7.000 euros), el Gran Premio del Cine Vasco (6.000 euros), el Gran Premio del Cine Español (6.000 euros), los premios Mikeldi en las categorías de ficción, animación y documental (5.000 euros cada uno) y el Premio del Público-EITB (3.000 euros).

Los galardones de la Sección Oficial - Concurso Internacional de Cortometraje de Zinebi 65, en la que participan 58 películas, serán otorgados por el jurado internacional, formado este año por el coordinador del programa de industria del Short Film Corner del Festival de Cannes Florian Fernandez; la directora del Festival Internacional de Cine Documental de Yamagata (Japón) Haruka Hama; la crítica de cine y programadora búlgara Mariana Hristova; la cineasta vasca Estibaliz Urresola; y el director de animación, ilustrador y dibujante gallego Alberto Vázquez.

MÁS CINE VASCO EN ZINEBI 65

La Sección Oficial de Zinebi, además de los siete cortometrajes participantes en el Concurso Internacional de Cortometraje, incluye también este año en su Sección Oficial el largometraje de producción vasca Zarata, de la directora guipuzcoana Tamara García Iglesias, que compite en el Concurso Internacional de Largometraje Opera Prima ZIFF - Zinebi First Film, y que se estrenará en el Estado (tras su paso en julio por FID Marseille) en los Cines Golem Alhóndiga el sábado día 11 a las 19.45 horas.

Más allá de la Sección Oficial, otras 26 películas se exhibirán en la sección Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi, en total, seis largometrajes documentales y 20 cortometrajes (tres documentales, doce ficciones y cinco animaciones) que se proyectarán en la Sala BBK y en el Auditorio de Azkuna Zentroa entre el domingo día 12 y el l miércoles 15.