Siete nietos de víctimas de ETA relatan el dolor vivido en sus familias en el audiovisual "El legado de las heridas"

VITORIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siete nietos de víctimas de ETA relatan el dolor que se ha vivido en el seno de su familia tras los atentados cometidos contra sus abuelos, a través un proyecto audiovisual que han presentado este jueves en Vitoria la Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

"El legado de las heridas: voces de nietos y nietas de víctimas del terrorismo", da voz a los testimonios de una generación que ha crecido y vivido con los efectos del terrorismo en sus ámbitos familiares, y que se ha puesto a disposición de la comunidad escolar y de la ciudadanía.

En la presentación han participado los coordinadores de este proyecto: Eduardo Mateo, responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, y Raúl López Romo, responsable del área de Educación y Exposición del Memorial.

Junto a ellos ha intervenido Marina Irigoyen Caballero, que participa en el proyecto junto a cuatro primos suyos, en un testimonio coral de los nietos y nietas de Tomás Caballero, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, asesinado por ETA en 1998.

López Romo ha explicado que Memorial y Fundación Buesa han estado trabajando durante un año en la creación de una serie de testimonios nuevos titulado 'El legado de las heridas: voces de nietos y nietas de víctimas del terrorismo'.

Tal como han señalado la Fundación Fernando Buesa y el Memorial Víctimas del Terrorismo en un comunicado, se trata de chicos de 20 años que pueden dirigirse a otros jóvenes para explicarles "la injusticia que se vivió en sus familias".

En este sentido, consideran que "puede servir para la prevención de la radicalización violenta; para fomentar la empatía hacia aquellos que han sufrido injustamente y para que se visualicen las heridas que deja el terrorismo más allá de los atentados, en las familias; y para contar la historia desde el ángulo de los damnificados directos".

Eduardo Mateo ha dicho, sobre los participantes en este nuevo proyecto audiovisual, que "muchos de ellos, la mayoría, no conocieron a sus abuelos y los que sí, eran muy pequeños". "Algunos supieron desde el principio lo que les sucedió y otros tardaron años en enterarse", ha apuntado.

También ha recalcado que "el dolor ha marcado a sus familias, pero su labor de dar testimonio, es la primera vez que lo hacen, abre un nuevo camino para el conocimiento y la empatía del sufrimiento de las víctimas, aunque hayan pasado generaciones".

"JUSTICIA, LIBERTAD Y PAZ".

Por su parte, Marina Irigoyen ha asegurado que se trata de "una iniciativa importante para la sociedad, en general, y para las víctimas, en particular", y que, con su testimonio, le gustaría transmitir a la gente joven "el verdadero valor de la justicia, la libertad y la paz". Además, ha querido trasladar a los jóvenes que "ETA no fue hace tantos años" y ha pedido que "no se quede en el pasado".

Entre la serie de siete testimonios del audiovisual se encuentra Amancay Aragón Chavarri, nieta de Miguel Chavarri Isasi, asesinado por ETA el 9 de marzo de 1979 en Beasain (Gipuzkoa). Chávarri era el jefe de la Policía Municipal del municipio y había sido amenazado previamente.

También participa Claudia Múgica Soto, nieta de Fernando Múgica Herzog, asesinado por ETA-m el 6 de febrero de 1996 en San Sebastián. Múgica era abogado y había sido un destacado dirigente del PSE-EE en Gipuzkoa.

Otra de las que cuenta su relato es Gabriela Ybarra Pasch, nieta de Javier de Ybarra Bergé, secuestrado por ETA el 20 de mayo de 1977 en su domicilio del barrio de Neguri, en Getxo (Bizkaia). Fue torturado y asesinado por ETA un mes después, y su cadáver apareció en una zona boscosa de Barazar.

De Ybarra era directivo del Banco de Vizcaya y había estado al frente de varias empresas. Fue presidente de la Diputación de Vizcaya, alcalde de Bilbao y procurador en Cortes.

Asimismo, narra sus vivencia Gonzalo Araluce Martín, nieto de Juan María de Araluce Villar, asesinado por ETA el 4 de octubre de 1976 en San Sebastián, junto a su chófer, José María Elícegui Díez, y tres escoltas, los policías Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sanz Flores y Alfredo García González. De Araluce era notario, presidente de la Diputación de Gipuzkoa y procurador en Cortes.

Iker Zarrabe Buesa, nieto del exvicelehendakari del Gobierno Vasco, Fernando Buesa Blanco, asesinado por ETA, junto a su escolta el ertzaina Jorge Díez Elorza, el 22 de febrero de 2000 en Vitoria-Gastei, cuenta en su testimonio que nunca su familia le ha inculcado "el odio" por el crimen de su abuelo, algo que les agradece.

El sexto que relata su historia es Martín Recalde Carballido, nieto del exconsejero del Gobierno Vasco, el socialista José Ramón Recalde Díez, que resultó gravemente herido en un atentado de ETA el 14 de septiembre de 2000 en San Sebastián, cuando le acompañaba su esposa, Teresa Castells Arteche. Eran propietarios de la conocida librería donostiarra Lagun, que sufrió numerosos ataques.

El último testimonio corresponde a Julia Caballero Plano, Eduardo Briñol Caballero, Javier Caballero Mendive, Marina Irigoyen Caballero y Marcos Caballero Maquirriain, nietos y nietas de Tomás Caballero Pastor, asesinado por ETA el 6 de mayo de 1998 en Pamplona.