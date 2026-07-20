Siete oficinas de Correos de Gipuzkoa están habilitadas para atender las subsanaciones de regularización de personas

Archivo - Las oficinas de Correos de Gipuzkoa recibieron casi 1,8 millones de visitas en 2023 - CORREOS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete oficinas de Correos de Gipuzkoa son hasta el próximo 30 de septiembre los únicos puntos de atención presencial en este territorio habilitados para realizar las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, sin necesidad de cita previa, en los horarios establecidos.

En Gipuzkoa, las Oficina Principal de Urdaneta, las sucursales de Amara, El Antiguo, Gros y Alza, junto a las dos oficinas de Correos en Irun, son las dependencias habilitadas. Los interesados pueden consultar las ubicaciones de las oficinas capacitadas y sus horarios de atención durante los meses de julio, agosto y septiembre en la página web.

Según han explicado desde Correos, los trámites de subsanación están dirigidos exclusivamente a aquellos solicitantes que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, bien por iniciativa propia, para ampliar información, o como respuesta a un requerimiento de subsanación por documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

De este modo, en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Correos continúa poniendo a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades para asumir las tareas asignadas por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que se inició el 16 de abril y cuyo plazo de presentación de solicitudes se ha cerrado el 30 de junio.