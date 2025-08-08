Siete personas sufrieron picaduras de carabelas portuguesas este jueves en Euskadi, todas ellas en playas vizcaínas

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete personas sufrieron picaduras de carabelas portuguesas este pasado jueves en el litoral vasco, todas ellas en playas vizcaínas, según ha informado el departamento de Salud del Gobierno Vasco.

De ellas, cuatro personas se pusieron en contacto con el Servicio de Emergencias de Osakidetza para su atención sanitaria, de las cuales dos fueron trasladadas a centros de salud y hospitales, mientras en los otros dos casos no fue necesario.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

El protocolo consiste en que los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y las medidas suponen la colocación de la bandera amarilla junto a la bandera con el logotipo medusas y aviso por megafonía de que se ha avistado Carabela portuguesa en la zona de baño.

También se solicita que se extremen la prudencia al bañarse y se prohíbe el baño con la colocación de la bandera roja junto a la bandera con el logotipo medusas y la difusión por megafonía del mensaje: "se han avistado medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido".

Las recomendaciones se modifican según vaya cambiando la situación.

En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas; y no tocarlas, aunque estén en la arena.

También se ofrecen otros consejos: si te pica una medusa o una carabela portuguesa, se acuda rápidamente al puesto de socorro; no rascarse ni frotarse la zona, limpiarse la zona con agua de mar, nunca con agua dulce; quitar los restos con una pinza, no con la mano a no ser que uses guantes; y aplicar frío o mejor hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos sobre la zona.