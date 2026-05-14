Siete pueblos expresan su rechazo a la aprobación de los planes especiales de los parques fotovoltaicos Vitoria 1 y 2

VITORIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Administrativas de Jungitu, Lubiano, Ullibarri Arratzua, Arzubiaga, Durana y Mendibil (Álava), junto con la Comunidad de Regantes Noryeste, han reiterado su rechazo a la aprobación de los planes especiales de los parques fotovoltaicos 'Vitoria Solar 1' 'Vitoria Solar 2' en suelo no urbanizable de los municipios de Arratzua-Ubarrundia y Vitoria-Gasteiz.

Estas entidades han denunciado, a través de un comunicado, que la aprobación inicial de ambos planes especiales "se llevó a cabo de forma apremiada justo once días antes de la aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial del área funcional de Álava Central con el objeto de eludir sus criterios más restrictivos".

Según han explicado, las limitaciones que se establecen en el Plan Territorial Parcial referidas a la ocupación de tierras de Alto Valor Estratégico o incluso las referidas a la distancia de 500 metros a respetar desde los núcleos de población a las centrales fotovoltaicas "no han sido consideradas tanto en el caso de Ullibarri-Arratzua como de Mendibil".

A su juicio, esta aprobación previa de ambos planes especiales, con tan solo once días de antelación, "supone un claro fraude, que sorteando las limitaciones del PTP, únicamente responde a los intereses del promotor de ambas centrales, Solaria".

Además, han explicado que las propias órdenes forales que informan de la aprobación inicial de los planes especiales 'Vitoria Solar 1' 'Vitoria Solar 2' "señalan que la información aportada por el promotor se encuentra incompleta y/o sin actualizar".

"A pesar de ello, se aprueba mostrando una urgencia solo entendible si se considera que deben ser aprobados antes de la publicación del decreto por el que definitivamente queda aprobado el Plan Territorial Parcial de Álava Central".

Estas entidades han afirmado que "esta absoluta falta de rigor no sólo condiciona el contenido y argumentación en el legítimo ejercicio de oposición y presentación de alegaciones dado que no se dispone de la información completa y actualizada, sino que supone una dejación de las obligaciones de tutela y protección del territorio por parte del Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Álava".

TUBERÍAS EN RIESGO

Por otra parte, han puesto de manifiesto que "gran parte de estos planes especiales están proyectados no sólo sobre suelo catalogado como de alto valor estratégico por su valoración agrológica, sino que se localizan sobre parcelas dotadas de una red de tuberías de riego declarada de interés para el Territorio Histórico de Álava y cuyo mantenimiento y explotación quedarían condicionadas".

En este sentido, han subrayado que la aprobación y aceptación de este proyecto por parte de la Comunidad de Regantes Noryeste "es imprescindible", pese a lo cual esto no se ha producido.

Estas juntas administrativas y la Comunidad de Regantes de Noryeste han presentado alegaciones, con el fin de que, tras los trámites oportunos, "no se dé aprobación provisional" a los planes especiales de estos parques y se dé por cerrado su expediente.