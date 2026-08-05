Siguen las precipitaciones y máximas por debajo de 25 grados en la costa este jueves en Euskadi

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia - María José López - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi cielo muy nuboso en los comienzos de la jornada y lloverá en la mitad norte, pero también en la mitad sur a primeras horas. Durante la mañana irán remitiendo las lluvias en la mitad sur y, durante la tarde, harán lo propio en las comarcas cantábricas.

Al final de la jornada los claros se harán patentes, tanto más cuanto más al sur. Los vientos de componente norte mantendrán a raya las temperaturas, siempre por debajo de los 30 °C e incluso de los 25 °C en la zona cantábrica.