El Sindicato Médico de Euskadi inicia este martes los cuatro días de huelga por un estatuto marco propio

VITORIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) se ha adherido a la convocatoria por parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) de cuatro días de huelga, que empezarán este martes y seguirán los días 10, 11 y 12 de diciembre, por un estatuto marco propio.

Además, coincidiendo con las cuatro jornadas de huelga, el SME ha convocado una manifestación el 9 de diciembre, a las 12.00 horas, en Bilbao, desde la plaza Moyúa al Edificio Ledo, donde se ubica el Departamento de Sanidad.

Asimismo, ha organizado tres concentraciones a las 12.00 horas. El 10 de diciembre ante el HUD de Donostia, el 11 en el HUA Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz y el día 12 frente al Centro Salud de Basurto.