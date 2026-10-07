Sindicatos demandan a Osakidetza "propuestas concretas" y mantendrán las protestas hasta ver "avances reales"

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT se han concentrado este miércoles frente a los centros de Atención Primaria de Osakidetza para exigir a su dirección que presente "propuestas concretas" que den respuesta a las reivindicaciones de la plantilla, tras "más de 17 años sin renovar" el Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo. Los sindicatos han llamado a la huelga del día 30 y han advertido de que "las movilizaciones tendrán la duración y la intensidad necesarias para conseguir avances reales".

Según han explicado en un comunicado conjunto los cinco sindicatos, los trabajadores de Atención Primaria han mostrado en las protestas desarrolladas en los centros de salud su "malestar" por la actual situación.

Desde SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han advertido a Osakidetza de que "convocar reuniones sin propuestas concretas ni avances reales no es negociar", sino que "negociar significa poner propuestas encima de la mesa, plantear mejoras, escuchar las reivindicaciones y estar dispuesto a alcanzar acuerdos".

En esta línea, han denunciado que el servicio de Salud ha presentado un documento de Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo que "no recoge avances a la altura de la realidad del personal".

Así, han criticado que, aunque el acuerdo está "vencido desde 2009", la dirección de Osakidetza "no ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta sobre cuestiones troncales" como mejoras retributivas, reducción de jornada o cargas de trabajo, entre otros.

Tras el encuentro del pasado 30 de septiembre sin "avance alguno", la próxima reunión de la Mesa Sectorial está fijada para el 19 de octubre, si bien los sindicatos han advertido de que el calendario de negociación establecido "sólo permitirá avanzar si Osakidetza hace propuestas concretas y de calado y atiende las reivindicaciones planteadas".

Según han destacado, como "acuerdos alcanzados anteriormente demuestran, la mejora de las condiciones de trabajo de todos los colectivos de Osakidetza es una cuestión de voluntad política".

Entre otras cuestiones, reclaman que se aborden mejoras retributivas, reducción y mejora de la jornada laboral, "avances reales" en licencias y permisos, estabilidad y calidad del empleo, refuerzo de las plantillas, medidas para afrontar el relevo generacional, reducción de la sobrecarga asistencial, mejoras en salud laboral y conciliación, igualdad efectiva y garantías para "vivir y trabajar en euskera". Asimismo, demandan una Atención Primaria "reforzada" y "poner freno a la privatización".

LA HUELGA DEL DÍA 30

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han realizado un llamamiento a la plantilla a secundar la huelga del día 30 de octubre y las movilizaciones convocadas "si no se negocian y acuerdan las reivindicaciones en los términos solicitados".

"Es el momento de presionar a la dirección de Osakidetza para que se pongan en marcha mejoras reales para todos los colectivos, ya que todos ellos son imprescindibles para que Osakidetza funcione a diario", han demandado.

Asimismo, ha advertido al Departamento de Salud de que, "tras más de 17 años de espera", no se van a conformar con "propuestas parciales ni mejoras de poco calado". "Las movilizaciones tendrán la duración y la intensidad necesarias para conseguir avances reales. La solución está en manos de la dirección de Osakidetza, que debe responder con propuestas concretas, negociación real y soluciones para todos los colectivos", han advertido.