Sindicatos denuncian "falta de voluntad política" para reforzar la lucha contra la siniestralidad laboral en Euskadi

LAB, Steilas, ESK, EHNE-Etxalde e Hiru han presentado su informe sobre siniestralidad correspondiente a 2025 - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, Steilas, ESK, EHNE-Etxalde e Hiru han denunciado este lunes en el Parlamento Vasco la falta de "voluntad política" para aplicar sanciones "ejemplares" a las empresas que incumplan la normativa de seguridad y la salud laboral, y para reforzar la Inspección de Trabajo.

Estos sindicatos han comparecido ante la Comisión de Economía, Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco para presentar el 'Informe sobre siniestralidad en Euskal Herria' correspondiente a 2025.

El informe, dado a conocer el pasado mes de febrero, indica que en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés se registraron el año pasado 80 accidentes laborales mortales --25 más que un año antes--, de los que 14 fueron en Álava, 21 en Bizkaia, 15 en Gipuzkoa, 29 en Navarra y 1 en Iparralde.

Los sindicatos que han elaborado este informe han señalado que estas cifras son muy superiores a las recogidas en los datos oficiales --que reflejan 42 accidentes laborales mortales en Euskadi y Navarra el año pasado--.

La diferencia, según han explicado, se debe entre otras razones a los motivos procedimentales empleados a la hora de recopilar los datos, que según han denunciado, en el caso de las administraciones oficiales, no permiten mostrar la "foto" real de la siniestralidad laboral.

Los representantes de LAB, Steilas, ESK, EHNE-Etxalde e Hiru han denunciado que este informe refleja "un panorama muy negro". En su intervención, se han referido a casos concretos como el que se produce en la empresa Gureak, en Gipuzkoa, dedicada a la inserción laboral de personas con discapacidad.

Según han denunciado, en esta empresa se han producido casos de accidentes traumáticos "que no se reconocen" como accidentes laborales "porque se dice que estas personas tenía ya algunas características propias físicas o mentales previas y, por lo tanto, se niega el origen laboral de esas lesiones que tienen". "Esto es una barbaridad, porque están metiéndose con una parte muy vulnerable de la sociedad y porque va contra la ley", han criticado.

A su vez, han contestado a las habituales quejas de la patronal sobre el absentismo laboral. En este sentido, han señalado que las mutuas "tienen la capacidad de pasar los accidentes y enfermedades profesionales a contingencias comunes".

"MUY GRAVE"

Estos sindicatos han alertado de que esta práctica afecta a enfermedades musculoesqueléticas y psicosociales "que afectan sobre todo a las mujeres en los sectores más feminizados, que son los que tienen menos reconocimiento".

De esa forma, han denunciado que este problema "es muy importante y muy grave" porque afecta especialmente a "los sectores más débiles", en los que, precisamente por este impacto de las patologías musculoesqueléticas y psicosociales, los casos de incomparecencia al trabajo son más frecuentes. Por ese motivo, han denunciado que el uso del término absentismo por parte de la patronal para estos casos se realiza "con maldad".

Por otra parte, han denunciado que "solamente se han reconocido 3.000 enfermedades profesionales" en Euskadi. Desde LAB, Steilas, ESK, EHNE-Etxalde e Hiru se ha explicado que detectar este "subregistro" de enfermedades profesionales "es muy difícil", dado que "la propia Administración tiene muchas dificultades para poder controlarlo".

CONTROLAR A LAS MUTUAS

Estos sindicatos han denunciado que esto se produce porque a las mutuas "se les ha dado esta posibilidad" y porque se carece de "herramientas objetivas para controlar las mutuas".

En un marco más general, han lamentado que el problema de la siniestralidad laboral se debe a que impera un sistema productivo que trata a las personas "como recursos que pueden ser reemplazados al día siguiente, como si fuera una máquina, cuando fallece una persona en su puesto de trabajo".

"Esa lógica es inaceptable, pero sigue siendo mayoritaria en la mayoría de los centros de trabajo, porque sigue siendo barato no cumplir con la normativa de prevención laboral", han censurado. En este sentido, han lamentado la falta de una "verdadera voluntad política" para implementar "más controles".

De esa forma, han lamentado que "la única decisión política que se ha tomado es que no se toca a los empresarios ni en la Comunidad Autónoma Vasca ni en Navarra".

Según han indicado, es necesario dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo para "hacer cumplir la normativa", algo para lo que también han reclamado que se apliquen "sanciones ejemplares para las empresas que ponen en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores".

CRUCE DE REPROCHES

Asimismo, se han mostrado muy críticos con el PNV y con el anterior Gobierno Vasco. "Dónde estaban ustedes cuando en los 14 años de mandato de Urkullu no hemos recibido ni un solo gesto de colaboración", han preguntado al representante 'jeltzale' en la Comisión.

Por su parte, el parlamentario del PNV Markel Aranburu ha reprochado a estos sindicatos que en su informe afirmen "que la patronal y las instituciones nos enferman y nos matan". "No sé qué tipo de invitación es esa para tener un debate sosegado", ha manifestado.