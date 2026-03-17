Sindicatos destacan el "amplio seguimiento y éxito" de la huelga general por un SMI propio en sus primeras horas

Carteles de la huelga de este martes - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han destacado el "amplio seguimiento" y "exito" de la huelga general por un salario mínimo propio en sus primeras horas y han indicado que la actividad es "muy inferior a la habitual y el tráfico ha descendido".

En un comunicado, las centrales sindicales han recordado que es una huelga general "convocada en toda Euskal Herria" para exigir un salario mínimo de, al menos, 1.500 euros.

En sus primeras horas, han subrayado su "amplio seguimiento" y han señalado que el paro "impacta en muchos sectores" donde los trabajadoras "no se han presentado a sus puestos de trabajo" y, por su parte, los piquetes están recorriendo polígonos y ciudades.

Bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. 1500 euro. Soldatak hobetu aberastasuna banatzeko', la huelga está siendo "un éxito", según los sindicatos convocantes, que han asegurado que "la actividad es significativamente más baja que de lo habitual" y, a modo de ejemplo, han indicado que la densidad del tráfico "ha disminuido notablemente".

En concreto, han destacado el éxito de la huelga en la industria, "con muchas fábricas obligadas a parar la producción" especialmente en Gipuzkoa, como en Korta, CAF de Irun y Beasain, Elmubas, entre otras.

Además, han añadido que, en el sector de los servicios privados también se espera que la huelga impacte y "muchos comercios locales van a cerrar hoy sus puertas, al igual que comedores de las escuelas públicas y las ikastolas. También prevén que la plantilla de los puertos responda "de forma amplia a la huelga, tanto en la Autoridad Portuaria de Pasaia y en los amarres de Bizkaia.

Por otro lado, en relación al transporte público, han apuntado que muchas líneas no están operativas como es el caso de Euskotren y Metro Bilbao y en Gipuzkoa, en Donostibus y Hiribus Zarautz.

En sanidad y en el ámbito del bienestar social, han denunciado que, una vez más, a través de los servicios mínimos, "se ha negado el derecho a la huelga a miles de trabajadores y trabajadoras" y han indicado que en los turnos de noche "casi ningún trabajador ha tenido la oportunidad de secundar la huelga".

Los primeros piquetes han llegado a las cinco de la mañana a las instalaciones de Mercabilbao en la localidad vizcaína de Basauri. El siguiente punto de protesta, a partir de las siete y media de la mañana, será en la entrada a Bilbao por San Mamés y en la fábrica de CAF en Beasain (Gipuzkoa). En Vitoria está previsto un piquete de Educación a las 9.15 horas en Toki Eder.

A las doce del mediodía, se desarrollarán las principales manifestaciones en las tres capitales vascas, que serán en Bilbao, desde Plaza Elíptica, en San Sebastián desde Plaza Pío XII y en Vitoria desde Plaza Bilbao. Previamente, a las once de la mañana saldrán desde distintos puntos columnas hacia la marchas y está previsto que en la Bilbao tomen parte el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el coordinador general de LAB, Igor Arroyo.