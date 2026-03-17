Sindicatos dicen que la incidencia de la huelga es "cada vez mayor" al sumarse sectores como educación o servicios

Varios manifestantes durante los piquetes para un SMI propio para el País Vasco - David de Haro - Europa Press

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han destacado que la incidencia de la huelga general por un salario mínimo propio es "cada vez mayor" y que, al "amplio seguimiento" registrado a primera hora en la industria, se han sumado a lo largo de la mañana sectores como educación, servicios públicos y otros que han secundado el paro.

En un comunicado, las centrales sindicales han recordado que se trata de una huelga general "convocada en toda Euskal Herria" para exigir un salario mínimo de, al menos, 1.500 euros y bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki.1500 euro.Soldatak hobetu aberastasuna banatzeko'.

En concreto, han destacado que el "amplio seguimiento" de la huelga se ha extendido durante la mañana a Servicios Públicos, Educación y otros sectores y que, en muchas líneas de transporte público, sólo se están ofreciendo los servicios mínimos, caso de Eusko Tren, Metro Bilbao y el transporte de viajeros por carretera en Gipuzkoa a cargo de Donostibus y Hiribus Zarautz.

En su balance, los convocantes han señalado que en la Administración pública, por ejemplo, en Gipuzkoa, el paro es "casi total en decenas de Ayuntamientos" y que en muchos otros (Errenteria, Legazpi, Donostia), está teniendo un seguimiento "muy importante", así como en Bizkaia, en muchos ayuntamientos de Busturialdea.

Asimismo, según han detallado,los garbigunes de Zalla, Basauri y Mungia permanecen cerrados y en Karrantza-Zalla "no habrá recogida de contenedores" en toda la jornada.

En Álava, en los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Legutiano y en las comarcas de Gorbeialde y Lautada el paro está siendo "importante" mientras el de de Amurrio está cerrado, así como la escuela de música municipal de Agurain. En el Gobierno Vasco en dicho territorio, también "está teniendo un seguimiento más amplio que en huelgas anteriores" han subrayado.

Los sindicatos han criticado que en sanidad y bienestar social, "una vez más, a través de los servicios mínimos, se ha negado el derecho de huelga a miles de personas" ya que, en los turnos de noche, "casi nadie ha tenido oportunidad de secundar la huelga".

El personal de Urgencias también ha sufrido servicios mínimos del 100%, a lo que hay que sumar el incremento de los servicios mínimos establecidos en Atención Primaria.

En los hospitales, la huelga "se está notando" y, salvo los servicios mínimos, los quirófanos de los hospitales de Santiago y Urduliz de Vitoria-Gasteiz permanecen cerrados y en el hospital de Basurto también permanecen cerrados cuatro quirófanos.

Han precisado que los celadores del retén del Hospital de Basurto funcionan únicamente con servicios mínimos, ya que el resto del personal está en huelga, y el servicio de transporte interno de este hospital opera al 50%.

En el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, los técnicos de laboratorio están "en mínimos y el Escáner del Hospital de Galdakao funciona "con restricciones". En el Hospital de Gorliz destaca el impacto en el almacén, los rayos X y los servicios de rehabilitación.

En residencias y centros de día, el paro ha tenido un seguimiento muy amplio", ya que "más del 90% del personal que podía secundar la huelga, lo ha hecho. Así, en Gipuzkoa el seguimiento está siendo total y en Bizkaia, el impacto de la huelga es "muy grande".

ENSEÑANZA

En los centros de enseñanza pública, el seguimiento está siendo también muy amplio ya que en Euskadi, más del 80% en las haurreskolas; más del 80% en las ikastolas; más del 60% entre el profesorado del sector público y más del 65% entre el personal de servicios.

Los sindicatos convocantes han subrayado que han sido "numerosos" los centros educativos que están funcionando con servicios mínimos, como Urdaneta (Ordizia), Egape (Urnieta), Karmengo Ama (Donostia), Garaikoetxea Landaberri (Lasarte-Oria) en Gipuzkoa; IES Bengoetxe (Galdakao), Zamakola-Juan Delmas o la ikastola de Deusto (Bilbo) en Bizkaia; Toki Eder y Zabalgana en Gasteiz o el instituto de Laudio en Araba; Aranzadi Ikastola de Bergara, Arizmendi Ikastola de Arrasate, Txantxiku Ikastola de Oñati y Laskorain Ikastola de Tolosa, la ikastola de Andoain o Herri Ametsa Ikastola en Donostia.

Aunque en Educación Especial se han establecido unos servicios mínimos "abusivos", en estas condiciones el seguimiento ha sido superior al 50%. El impacto en los centros de iniciativa social ha sido desigual por territorios.

Han precisado que la EHU ha suspendido todas las actividades académicas y tres de cada cuatro facultades de Mondragon Unibertsitatea, en Debagoiena, permanecen cerradas.

En Gipuzkoa muchas cocinas permanecen "cerradas", como Intxaurrondo, Ikasbide, Urdaneta, Domingo Aguirre, Zarautz Orokieta, o la escuela Talaia; mientras que en Bizkaia, el CEP Mendia de Balmaseda, el CEP Eretza de Sodupe, Gandasegi en Galdakao, Unkina Usansolo o Zaldupe de Lekeitio y Ondarroa se han sumado y, en Álava, Gorbeialde y Aramaio, entre otros.

Aunque en los centros de iniciativa social de Euskadi la huelga ha tenido "menor impacto, ha afectado a la mayoría de los centros", de forma diferente por territorios y comarcas. Entre otros, se ha realizado huelga en el Liceo Santo Tomás de Gipuzkoa, el colegio La Salle de Beasain, La Anunciata o el colegio Herrikide de Tolosa. En Bizkaia en el colegio Jado.

INDUSTRIA

En la industria, han indicado que la producción está parada en muchas fábricas debido a un seguimiento "muy amplio en muchas de las grandes empresas". Según su análisis, en Gipuzkoa es prácticamente total (KSB ITur, Grupo Inda, Elmubas, Korta, Mendiaraz, Corrugados, Natra, Garay, Elay, Tesa, Yurrita, Arcelor Bergara, Ikankonitrek, CIE Legazpi, GKN, Indar, Hine, CAF Irun y Beasain, Niessen, Lau lagun, Ubis, Mendiola, Ahlstrom, Servicios ITV, Biele Azpeitia, Guerra Hnos Beasain, ABC Eibar, JMA, Indaux) así como en varias cooperativas, tras decidir cerrar sus trabajadoras y trabajadores, caso de Irizar, Orona, Fagor Electrónica, Ulma Embedded o Ampo.

La huelga está teniendo un seguimiento "muy amplio" en empresas importantes en los otros dos territorios, de forma que, en Bizkaia, los sindicatos han destacado la respuesta en Cementos Lemona, Kide, Cikautxo, Nemak, Kauxot, Kutenik, Losal, Bruss, Pronutec, Teknia, Sermanfer, Winoa, Ingeteam, Alstom, Gestamp, Arisawa o Salica; y en Álava Cie Goian, AEG, Cie Nova Recyd, Cie Gameco, SAS Autosystemtechnik, Fibertecnic, Dominion, Tauxme, Wec, Arcelor o Laminaciones Arregui con un seguimiento del 90%.

Además de la incidencia general, han destacado el impacto en la comarca de Aiaraldea en empresas como Maderas de Llodio, Tubos Reunidos, Tubacex, Inausa, Amurrio Ferrocarril, Envases Metalírgicos, así como en Iruñerria (Kybse, Icer Rail, Ingeteam o TRV.

Por último, los sindicatos han destacado la respuesta en Bizkaia de las conserveras costeras y el sector de artes gráficas mientras que en los puertos vascos, la respuesta ha sido amplia en la Autoridad Portuaria de Pasaia y en amarradores de Bizkaia.