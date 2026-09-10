Los sindicatos vascos convocan cinco jornadas de huelga en Osakidetza para exigir mejoras para todo el personal

Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT anuncian cinco jornadas de huelga en Osakidetza - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT han convocado un total de cinco jornadas de huelga los días 30 de octubre y 9, 10, 11 y 14 de diciembre para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza y "una verdadera negociación con contenidos reales".

El anuncio se ha realizado este jueves en una comparecencia conjunta de representantes de los cinco sindicatos convocantes. El calendario incluye una primera jornada de huelga para todo el personal de Osakidetza prevista el 30 de octubre.

A esta le seguirán otra el 9 de diciembre, dirigida a la plantilla de Álava. El día 10 será en Bizkaia y el 11 en Gipuzkoa. Las huelgas se cerrarán el 14 de diciembre con una convocatoria a la que, de nuevo, llaman a la totalidad de la plantilla de Osakidetza.

(Habrá ampliación)