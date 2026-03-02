Sindicatos y víctimas reclaman al Gobierno que "asuma la responsabilidad" del Estado por la masacre del 3 de marzo

Archivo - Miembros de la asociación del 3 de marzo en un acto público - ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO - Archivo

VITORIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, ESK y STEILAS y la asociación Martxoak 3 han reclamado Gobierno central que "asuma la responsabilidad del Estado" por la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

Estos sindicatos y la asociación de víctimas de esta matanza han denunciado que lo ocurrido "no fue un acto desproporcionado de la Policía Armada en una Asamblea y sus aledaños, sino una decisión política consciente del Estado contra la clase trabajadora de Gasteiz y Araba".

En este sentido, a través de un comunicado, han subrayado que esa "decisión del Estado" se produjo "en un momento de efervescencia social por las ansias de conquistar libertad y derechos". "Las intenciones del Estado quedaron claras desde la mañana con cargas, disparos y personas heridas de bala en la zona de la Avenida Gasteiz", han recordado.

Por todo ello, han considerado "inaceptable" que se pretenda "rebajar las exigencias al Estado y quitar importancia a la evidente decisión política de matar y herir a trabajadores y trabajadoras que tomó".

ELA, LAB, ESK y STEILAS y la asociación Martxoak 3 han criticado la "impunidad total" de "todos los estamentos participantes en la masacre", y han subrayado que "la responsabilidad del Estado es evidente y tiene que asumirla a través del Gobierno".