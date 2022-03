El SME se levanta de la Mesa Sectorial por no ser "válida" y pide a Osakidetza que "reconduzca" su actitud

"Sin diálogo y sin negociación real, no hay avance posible", advierte

BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha decidido levantarse de la Mesa Sectorial de este miércoles, al considerar que no es "válida, ya que no está representada la totalidad" de trabajadores. Asimismo, ha pedido a la Dirección de Osakidetza que "reconduzca su actitud" y ha advertido de que "sin diálogo, no hay avance posible".

Según ha informado en un comunicado, "mostrando su actitud negociadora", el SME ha asistido esta mañana a la Mesa Sectorial que había convocado la Dirección de Osakidetza, en la que estaba previsto tratar la segunda fase de la OPE 2018-2019, el Desarrollo Profesional, los permisos y la eventualidad.

Sin embargo, al comprobar que no estaban presentes ninguno de los otros sindicatos y basándose en "el respeto al resto de agentes sociales y en el principio de solidaridad", el Sindicato Médico ha decidido "levantarse de la mesa". En su opinión, esta mesa "no es válida, ya que no están representadas todas las categorías de Osakidetza".

Asimismo, ha señalado que "llama enormemente la atención que Osakidetza publique una nota de prensa en la que asegura que la Mesa Sectorial se ha celebrado y haga mención únicamente a uno de los puntos del día: la OPE, dejándose en el tintero otros puntos que son igual o más importantes para la plantilla", los de desarrollo profesional, permisos y eventualidad.

Desde el SME han instado a la Dirección de Osakidetza a que "reconsidere su actitud y la reconduzca porque, sin diálogo ni negociación real, no hay avance posible".