La sobrina de Humberto Fouz censura la "escasa catadura moral" de Otegi al "homenajear públicamente" al etarra 'Peixoto'

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exparlamentaria socialista vasca Coral Rodríguez Fouz, sobrina de Humberto Fouz Escobero, víctima mortal de ETA, ha acusado al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de "mostrar su escasa catadura moral" al "homenajear públicamente" al miembro de ETA fallecido este pasado domingo José Manuel Pagoaga, "Peixoto", a quien se atribuía su implicación en la muerte de su tío.

Los tres jóvenes gallegos José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga desaparecieron en San Juan de Luz (Francia) el 24 de marzo de 1973. Pese a que sus cuerpos no se han encontrado, fueron reconocidos como víctimas de desaparición forzada a manos de ETA.

Mikel Lejarza, 'El Lobo', agente del Cesid que estuvo años infiltrado en ETA, afirmó en sus memorias haber escuchado una conversación entre los los históricos de ETA Militar, Tomás Pérez Revilla y José Manuel Pagoaga Gallastegui 'Peixoto', en la que aludían a los tres jóvenes gallegos y a las torturas a las que fueron sometidos, hasta que se decidió su asesinato.

En un comunicado hecho público este lunes, la familiar de Humberto Fouz se refiere a la muerte de 'Peixoto' y critica que "el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no ha tardado en mostrar su escasa catadura moral al homenajear públicamente al difunto". "El pretendido hombre de paz le despide dándole las gracias ¡por poner siempre la patria por encima de todo'", añade.

Además, expresa su "horror" ante el hecho de que "una patria esté por encima de todo" y que también "esté por encima de la verdad, la memoria y la justicia". "Qué asco de patria la que está por encima del derecho a la vida de Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García! ¡Qué indeseable la patria que pisotea los derechos de sus ciudadanos! ¡Qué miserables los patriotas que necesitan 'sangre para construir un pueblo'!", prosigue.

Coral Rodríguez se refiere de nuevo a las palabras del secretario general de EH Bildu, que concluyó su "sentido homenaje" al miembro de ETA fallecido asegurando que "ha sido un honor conocerle y tener la oportunidad de aprender de él".

"Por ello, dada esa cercanía que reconoce con el difunto 'Peixoto', le conminó a que deje de lado su cobardía, siquiera por unos minutos, y nos diga si ha sido capaz de preguntarle por mi tío Humberto y sus amigos", emplaza.

"QUE DIGA DÓNDE ESTÁN"

También vuelve a exigirle "públicamente" que diga "si sabe lo que hicieron con los restos de Humberto, de Fernando y de Jorge". "Porque "Peixoto" era de los que sabían. Y Otegi es de los que sabe quién sabe", ha criticado.

Coral Rodrígez asegura que hace este emplazamiento público a Arnaldo Otegi porque "todos los intentos" realizados para reunrise con él "en privado" han recibido "su cobarde negativa".

"Hasta ahora no ha tenido coraje para verme cara a cara. Ni siquiera ha tenido agallas para responder a la carta que le dirigí pidiéndole ayuda", lamenta.

Según añade, "no se pueden pedir peras al olmo". "Otegi está a años luz de, por ejemplo, Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos. Eneko, valiente y con la conciencia limpia, no ha tenido problema para reunirse con Maider García, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL. Y para decir bien alto que matar siempre estuvo mal", concluye.