La Sociedad Española de Psicología Comparada celebra su XXXV Congreso Internacional en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Psicología Comparada (SEPC) celebrará desde este miércoles hasta el viernes su XXXV Congreso Internacional en el Palacio Miramar de San Sebastián.

Este encuentro reunirá a investigadoras e investigadores de todo el mundo para presentar y debatir los avances más recientes en cognición comparada.

La Psicología Comparada estudia "qué tenemos en común y en qué nos diferenciamos respecto a otras especies cuando se trata de procesos cognitivos como el aprendizaje, la percepción, memoria, la atención o la motivación", según explican desde SEPC en un comunicado.

"Entender estas similitudes y diferencias nos ayuda a comprender mejor nuestra propia mente y también a comprender mejor el comportamiento de los animales con los que compartimos planeta", han añadido las mismas fuentes.

En este congreso participarán, entre otros, el profesor Nathan Holmes de la School of Psychology de la University of New South Wales, Australia; la catedrática de Psicobiología de la Universida dde Granada Milagros Gallo; o Laura Corbitt profesora asociada de la Universidad de Toronto.

Como actividad adicional, este martes a las cuatro de la tarde se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Psicología de la EHU, en San Sebastián, la charla divulgativa 'Psicología comparada: entendernos a través de otras especies', incluida en el programa oficial del evento.

Esta actividad, abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, tiene como objetivo dar a conocer y visibilizar la labor de investigación que en este campo se desarrolla en la Facultad de Psicología y en otras Universidades.