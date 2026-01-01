La Sociedad Filarmónica de Bilbao acogerá este viernes, 2 de enero, el espectáculo Strauss Gala

Archivo - El director Mourad Assouil - BEHOTSIK ORKESTRA - Archivo

BILBAO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Filarmónica de Bilbao acogerá este viernes, 2 de enero, 'Strauss Gala', un espectáculo para toda la familia que revive la tradición de los conciertos de Año Nuevo.

'Strauss Gala' es un concierto especial que conmemora los 200 años del nacimiento de Johann Strauss II, quien convirtió el vals en un símbolo universal y cuyo impacto sigue resonando en la historia de la música clásica, según han informado sus organizadores.

Con una selección "exquisita" de valses, polcas y marchas, este espectáculo revive la tradición de los emblemáticos conciertos de año nuevo. Promovido por el director bielorruso Mourad Assouil, la música correrá a cargo de la orquesta Behotsik, y contará con la participación del Estudio de Ballet Clásico Teresa González Ardanaz, la soprano Naroa Intxausti y el actor Unai Izquierdo como maestro de ceremonias.

'Strauss Gala' incluye algunas de las obras más icónicas de la dinastía Strauss: El Danubio Azul, la Polka Pizzicato, Voces de Primavera, el Vals del Emperador y la célebre Marcha Radetzky, acompañados de divertidos efectos escénicos como el yunque solista, el canto del cuco y otras sorpresas.

Para hacer la experiencia aún más enriquecedora, la velada estará acompañada de relatos del presentador, quien compartirá historias fascinantes sobre las obras interpretadas y sus contextos históricos. El espectáculo está diseñado para espectadores de todas las edades, con dos partes de 45 minutos cada una.