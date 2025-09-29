Sol por la tarde y temperaturas máximas de 22 grados, este martes en Euskadi

BILBAO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi ambiente soleado por la tarde y temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados.

A primeras horas las nubes bajas serán todavía abundantes, con posibilidad de que dejen alguna gota en el norte. A medida que pasen las horas los claros irán ganando terreno respectos a las nubes y el ambiente será más soleado que en las jornadas anteriores.

El viento del norte, flojo, durante la mañana y las temperaturas no sufrirán grandes variaciones. Las máximas rondarán los 21-22 grados y las mínimas oscilarán entre los 9 grados en el interior y los 15 grados en la costa.