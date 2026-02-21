Sol y temperaturas máximas de 18 grados en la costa, este domingo en Euskadi

Cielos despejados y sol en la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada soleada y temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados en la costa.

Las nubes altas serán algo más numerosas y podrían llegar a velar ocasionalmente el cielo, pero el tiempo seguirá siendo soleado. El viento será suave del sur, y en las horas centrales del día tenderá a noroeste.

Las temperaturas mínimas subirán un poco, hasta los 7 grados en la costa y 1 grados en el interior, y será menos probable que hiele, mientras que las máximas alcanzarán los 18 grados en la costa y rondarán los 17 grados en el interior.