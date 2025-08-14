Sol y temperaturas superiores a los 40 grados este viernes en el interior de Euskadi

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi repunte del calor, deparándonos una nueva jornada de ambiente sofocante. Se impondrá el viento del sureste, que soplará racheado, y elevará las temperaturas ya desde la mañana.

Las máximas alcanzarán o superarán los 37-40 °C en muchos puntos del interior, siendo las más altas en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa. En la costa subirán de los 35 ºC con facilidad. Estará soleado, con algunas nubes bajas cerca de la costa, aunque por la tarde podrán aparecer nubes de evolución por el efecto del calor.