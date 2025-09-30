Solicitan testigos de un atropello cerca de la rotonda de Mimenaga, en Getxo (Bizkaia)

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Getxo (Bizkaia) solicita testigos del atropello que tuvo lugar este pasado lunes en el carril bici que une Getxo con el barrio Kurtze de Berango, en un punto cercano a la rotonda de Mimenaga.

Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo, el suceso se produjo en torno a las 14.15-14.25 horas y se vieron implicados una bicicleta y un peatón, que resultó herido.

Las personas que tengan algún dato al respecto pueden ponerse en contacto con la Policía Municipal a través del teléfono 944660202 y/o la dirección de correo electrónico atestatuak.polizia@getxo.eus.