Solo dos playas de Bizkaia exhiben bandera roja este domingo, sin presencia de medusas en el litoral

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Solo dos playas de Bizkaia lucen la bandera roja y por lo tanto no permiten el baño este domingo, en las playas de La Arena y Arriatera-Atxabiribil. En el resto de arenales vizcaínos el baño está permitido y por el momento en ninguna playa se han detectado medusas en el litoral, según datos de la Cruz Roja.

Las playas en las que ondea la bandera amarilla, y por lo tanto permiten el baño con precaución son Gorrondatxe, Barinatxe, Bakio, Laidatxu, San Antonio y Laida.

El resto de arenales vizcaínos tienen bandera verde: Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Toña, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri. La temperatura del agua es de 22 grados y la del exterior de 30. La próxima pleamar está prevista para las 16.31 horas.