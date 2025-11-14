Sopela exige garantías de acceso y seguridad en el proyecto de naturalización de la playa de Barinatxe

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento vizcaíno de Sopela ha trasladado a la Demarcación de Costas del País Vasco su preocupación por el proyecto de naturalización de la Playa de Barinatxe, que incluye la demolición del edificio de servicios y de la rampa de acceso, y ha pedido que se aseguren accesos seguros, servicios de limpieza y socorrismo, y el desarrollo normal de las actividades de surf, para proteger tanto a los usuarios como el valor económico y social de la playa.

En un comunicado, el consistorio ha recordado que el proyecto de Demarcación de Costas sobre la "Regeneración y Naturalización de la Playa de Barinatxe" se encuentra actualmente en fase de revisión previa a su aprobación técnica.

Según la Demarcación, se prevé la demolición del edificio de servicios y de la rampa de acceso, la naturalización de la ladera y la recuperación de las dunas, con el objetivo de proteger el entorno de posibles desprendimientos y aportar valor ecológico al ecosistema costero.

Ante estas actuaciones, el Ayuntamiento solicitó una reunión para analizar el proyecto y resolver dudas sobre la afectación a los accesos, servicios y actividades de la playa. La reunión se celebró este pasado jueves en la sede de la Demarcación de Costas en Bilbao, con la participación de representantes de la Dirección de Desarrollo Litoral y Puertos Marítimos del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de Getxo, del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente Natural de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Subdelegación del Gobierno.

GRAN AFLUENCIA DE VISITANTES

El Ayuntamiento de Sopela trasladó varias reflexiones fundamentales. En primer lugar, que Barinatxe es una playa urbana con gran afluencia de visitantes. Entre junio y julio de 2025, según datos de la Diputación Foral de Bizkaia, se contabilizaron 171.000 visitantes, un incremento del 103% respecto al año anterior.

Las conexiones actuales (carreteras, bus, metro, bidegorri) y los aparcamientos existentes facilitan que Sopela sea el segundo municipio después de Getxo con mayor afluencia de visitantes en época de verano. Por ello, recalcaban la necesidad de que se asegurase el acceso a la playa de Barinatxe para garantizar la accesibilidad de ese gran número de usuarios que actualmente acuden al arenal.

Además, la playa requiere servicios de recogida de residuos, limpieza y socorrismo, especialmente porque el 75% de los residuos provienen del mar y no de los usuarios. Durante la temporada 2025, el 58% de los días estuvo la bandera roja, el 29% amarilla y solo el 11% verde.

A juicio del consistorio, estos datos demuestran el "potencial peligro" del baño en dicha playa y de la necesidad de que los servicios de socorrismo cuenten con las instalaciones, recursos y accesos adecuados.

ESCUELAS DE SURF

El Ayuntamiento también destacó la importancia de las escuelas de surf como motor económico y generadoras de empleo, insistiendo en la necesidad de que puedan acceder con normalidad al arenal y disponer de los equipamientos necesarios para desarrollar su actividad.

En base a estas reflexiones, el Ayuntamiento solicita que el proyecto contemple mantener la rampa actual o diseñar un acceso alternativo que garantice la accesibilidad, la seguridad, la limpieza y la actividad de las escuelas de surf.

Asimismo, pide mantener el edificio de servicios o encontrar alternativas que aseguren aseos, duchas, socorrismo y asistencia, así como reforzar el talud de la rampa de acceso. Además, propone la creación de una comisión de seguimiento formada por Demarcación de Costas, Dirección de Desarrollo Litoral y Puertos Marítimos del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de Sopela y Getxo, con el objetivo de colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas.

En este sentido, ha expresado que está a favor de la naturalización de la playa, ya que defiende la protección de todos los espacios naturales, pero considera que Costas debe "esforzarse en abordar los posibles problemas que esta naturalización pueda generar".

SERVICIOS DE EMERGENCIA

"Lo que el proyecto no puede hacer es obstaculizar los servicios de emergencia de una playa que recibe miles de usuarios, dejar sin recoger los residuos generados por los visitantes y el propio mar, alterar los servicios que ofrece la playa y poner en riesgo los puestos de trabajo que se generan en ella", ha manifestado.

Por todo ello, ha anunciado que colaborará con el resto de instituciones implicadas para promover una respuesta "conjunta, firme y eficaz buscando soluciones que sean claras y útiles para todas las partes".