Sordo cree "disparatado" que los partidos a la izquierda del PSOE no pacten: "Quien no lo favorezca, lo va a pagar"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la presentación del informe ‘La mercantilización de la educación’, en la sede confederal de CCOO, a 10 de septiembre de 202 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que sería "disparatado" que los partidos que se sitúan a la izquierda del PSOE no alcanzaran un acuerdo de cara a las próximas elecciones generales del 19N. "Quien no lo favorezca, lo va a pagar", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sordo considera que "va haber un acuerdo, porque el otro escenario" le parece "poco razonable". "Y supongo que habrá un acuerdo, básicamente, porque yo creo que es lo que está demandando la gente, y creo que, quien no favorezca un acuerdo, lo va a pagar", ha añadido.

A la espera de que durante este viernes "se concrete algo", ha asegurado que "hay una demanda social evidente de que concurran dos espacios o tres de carácter progresista en España", en referencia al PSOE, al Frente Amplio y a "los ecosistemas políticos en las nacionalidades históricas y en otros territorios, como Aragón y como País Valenciano, que en cierto modo también se incorporarían a ese Frente Amplio". "Cualquier otro escenario me parecería disparatado en esta coyuntura histórica", ha aseverado.

A su juicio, en estos momentos, la vivienda es "la principal preocupación" y el "gran problemón de España". "La gran fractura socioeconómica que se estaba dando en España tenía que ver con los problemas de acceso a la vivienda de mucha gente, mucha gente joven, pero no solo gente joven, y que, aunque el resto de las magnitudes económicas van bastante bien, como el mercado laboral, la vivienda era lo que estaba fracturando en buena parte a la situación de las clases populares, más en unos sitios que en otros", ha manifestado.

Unai Sordo ha señalado que "el caso tan desgraciado de Maricarmen Abascal es un ejemplo", pero "hay muchas situaciones dramáticas" que requieren de soluciones "muy estructurales y muy para el corto, pero también para el medio y largo plazo".

"El reto de la vivienda es que forme parte de un gran contrato social, de un nuevo pilar del estado de bienestar, y se necesita de una gran infraestructura pública o, al menos, una infraestructura de viviendas a precios acotados, que tiene que ser al menos de millón y medio en los próximos diez años", ha subrayado.

Para el líder de CCOO, "las medidas regulatorias pueden paliar el problema y las consecuencias más graves del problema", aunque, en su opinión, "no van a solucionar el fondo del asunto".

Sordo ha defendido que una huelga, "una inmensa movilización social", le da "una dimensión a un problema que está afectando de forma especial a la clase trabajadora", y el "gran objetivo" debe ser "una política mucho más valiente en materia de vivienda se abra paso en España en la próxima década vaya el ciclo político a donde tenga que ir".

"De poco sirve mejorar en un convenio colectivo un salario si toda esa subida de los salarios luego se lo come el incremento del precio de la vivienda", ha advertido, para remarcar "la fractura social" que está provocando esta cuestión.

PENSIONES

El secretario general de CCOO ha reconocido que le gusta "mucho" que PP y Vox "digan lo que van a hacer con las pensiones" porque es "obvio" que van a "recortarlas y privatizarlas parcialmente".

"Lo primero que hay que decir es que el sistema de pensiones ni va a quebrar ni es inviable, porque no puede quebrar, porque no es un sistema de aseguramiento, por mucho que se empeñen. Las pensiones se pagan si hay voluntad política de que entre el 14 y el 16% del PIB se dedique a pagar pensiones ahora y hasta el año 2048, que es cuando nos jubilaremos todos los baby boomers", ha subrayado.

Por ello, ha señalado que "hay que meter más recursos de manera temporal". "¿Se está de acuerdo con eso? Sí o no. Si se está de acuerdo, no hay ningún problema para sostener un sistema de pensiones equivalente al que tenemos hoy. Si no se está de acuerdo, ¿cómo hay que pagar cinco millones más de pensiones?. Si no se quiere gastar más, solo hay una solución, el recorte", ha insistido.

Unai Sordo ha dicho que es algo que "ya se hizo en el año 2013, impidiendo la revalorización de las pensiones y disminuyendo las pensiones iniciales en función de que incrementara la esperanza de vida de la población española, con una previsión de caída de las pensiones de en torno al 30%, pasando a suponer aproximadamente el 78% del último salario de media al 48%. Teinta puntos caería la capacidad de protección de las pensiones", ha apuntado, para indicar que ese es "el sistema mixto" que reivindica Vox.

Sordo ha reconocido que "es legítimo" que la derecha "diga lo que está diciendo" y la gente "tendrá que tomar nota". "Se gradece la sinceridad", ha reiterado.

En cuanto a la migración, ha resaltado que "se van a necesitar migrantes sí o sí" porque, si no vienen, "nuestras economías se van parar". Por tanto, ha manifestado que la pregunta "no es si inmigración sí o inmigración no", sino "inmigración cómo".

"Ahí es donde hay que garantizar que se gestionan convenientemente los flujos de inmigración, tratando de evitar la irregular, que es una explotación de gente, un peligro para la vida de las personas migrantes y, luego, es un desastre en términos de integración, regularizando, como ha ocurrido, cuando ya hay unas bolsas de irregularidad", ha avisado.

Sordo ha abogado por "fortalecer los sistemas legales y ordenados de migración, que son los que le garantizan a la gente de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad también de obligaciones, y poder cuando llegan aquí acceder a sistemas formativos que adecúen las competencias de la gente" para trabajar.