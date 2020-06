Sordo lanza un mensaje de tranquilidad porque "ERTEs va a haber en próximos meses" y pide al Gobierno "no precipitarse"

Muestra preocupación por mensajes de la cumbre de grandes empresas y espera "reflexión más de futuro y menos recetas pasadas"

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad" porque "ERTEs va a haber en los próximos meses" y ha instado al Gobierno Central a "no precipitarse" y no retirar "antes de tiempo" los expedientes de regulación temporal porque "puede salir el tiro por la culata".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sordo ha afirmado que, "con toda probabilidad", será necesario prolongar los ERTEs más allá del 31 de septiembre porque, a priori, "va a seguir habiendo empresas y sectores muy tocados por la crisis". Por ello, ha asegurado que los ERTEs, sean de fuerza mayor o por otras causas, deberían seguir siendo "una herramienta importante" para "tratar de evitar la destrucción de desempleo".

"BUENA NOTICIA"

En este sentido, ha indicado que, si se prolongan hasta septiembre con unas "condiciones suficientemente buenas como para que se sigan utilizando, será una buena noticia", y, si se garantiza que se va a seguir analizando cómo evolucionan los ERTEs y, en septiembre se pudiera ver si se siguen alargando en alguna medida, "también sería una buena noticia. "En todo caso, lanzar un mensaje de tranquilidad, ERTES va a haber en los próximos meses", ha asegurado.

Sordo ha afirmado que se trata de acompañar el proceso de recuperación de la actividad "con una figura jurídica bien armada" que permita que, "en la recuperación parcial se puedan ir incorporando plantillas e incluso puedan ir rotando los puestos de trabajo para evitar despidos" y se pueda seguir incorporando a los trabajadores que no tenían los periodos de cotización necesarios para haberse acogido a un ERTE en circunstancias normales. También ha aludido a seguir manteniendo el derecho a la reposición de la prestación por desempleo.

"Lo que hay que tender es a que la gente se vaya incorporando a trabajar y vayamos reduciendo los ERTES y no cronificarlos. Cuando digo que es una buena noticia que se prorroguen, hay que entender el contexto en el que lo digo porque la alternativa es mucho peor, son miles de despidos", ha añadido.

Sordo ha indicado, tampoco se trata de generar "incentivos perversos" porque no quiere "generalizar el fraude en la utilización de los ERTES ni malpensar de cómo utilizan los ERTEs las empresas si esto se cronificara". "No deja de ser una gran inversión de recursos públicos, porque básicamente lo que estamos haciendo es socializar los salarios de los trabajadores y exonerar a la empresas de cuotas, pero la alternativa hubiera sido seguramente un millón de despidos más de los que tenemos, pero no se puede alargar indefinidamente la situación", ha apuntado.

Sin embargo, ha pedido ser "muy cuidadosos" con no retirar estas medidas "antes de tiempo porque puede salir el tiro por la culata". Y ha advertido de que, si hay despidos, eso supone "un consumo de recursos públicos". Por ello, cree que el Gobierno "tiene que medir muy bien" y le van a instar a que "no se precipite" y no retire "antes de tiempo estos ERTEs". En relación a la bonificacion de la Seguridad Social a los empresarios, ha afirmado que se han ido reduciendo porque, al principio, eran "muy altas".

"Lo razonable es que, quien tenga causas objetivas para no poder abrir sus negocios o abrirlos a medio gas porque sigue habiendo una norma que se lo obliga, tenga exoneración relativamente alta y quién realmente esté con menos actividad porque ha caído la demanda y todavía no se ha recuperado, tendrán que ir reduciendo las exoneraciones, en todo caso, eso le corresponde al Gobierno", ha dicho.

Sordo ha afirmado que se está en esa negociación "a tres bandas" y, hasta ahora, han sido capaces de conseguir consensos "razonables" y, sobre todo, "muy útiles".

El dirigente sindical ha afirmado que, si son capaces de llegar a acuerdos en un momento de tanta "crispación política" en España, es porque tienen "intereses compartidos". Sordo ha asegurado que, en una crisis "sin precedentes" como la actual, que no desaparezcan empresas y empleos, "es una cuestión de interés mutuo".

El líder de CC.OO. ha asegurado que, en esa búsqueda de "consensos mínimos comunes", han trabajado "bien y, sobre todo, rápido". Por ello, ha indicado que "ojala esta visión un poco pragmática de las cosas se trasladará a la política" porque es "preocupante la confrontación y la crispación de la vida pública".

No obstante, ha apuntado, que, pese a ello, están saliendo adelante medidas como el ingreso mínimo vital y cree que "saldrán más". A su juicio, esta "dramática crisis" está generando nuevos consensos y, "si se hacen bien las cosas, nuevas hegemonías".

"Y cuando se sale del ruido, de las luces, los focos y las sesiones parlamentarias y se va a lo concreto, a veces es difícil decir que no a determinadas cosas y el ingreso mínimo vital es un ejemplo. Hay que salir del ruido y de los titulares fáciles a los que está jugando la derecha y bajar a lo concreto", ha asegurado.

En relación a la financiación de todas estas medidas, ha asegurado que el modelo fiscal en España "tiene serias deficiencias" y, en el "cortísimo plazo" se pueden adoptar algunas medidas, pero una "reforma en profundidad" como la que, a su juicio, se necesita, es "delicada hacerla en ese cortísimo plazo".

Sordo ha afirmado que España tiene un diferencial de más de 75.000 millones respecto a lo que se recauda en la UE y solo en exoneraciones y bonifaciones deja de recaudar "unos 70.000 millones al año". A su juicio, sobre ello hay que hacer un planteamiento estratégico pero "no se puede hacer la semana que viene", aunque el debate es "inaplazable" en el medio plazo.

En el corto plazo, ha señalado que hay una "variable clave", que es la respuesta europea de financiación de planes de activación económica, que cree que se va a dar en "claves muy distintas" a las de 2010.

CUMBRE DE GRANDES EMPRESAS

Por otra parte, en relación a la cumbre de grandes empresas organizada por la CEOE, y algunas de las propuestas que se han planteado, como la de la presidenta del Banco Santander, Ana María Botín, sobre políticas de acceso a la vivienda, ha indicado que "hay que ver qué políticas" porque, si la fórmula es que el "ICO garantice, mediante avales, un acceso de los jóvenes a créditos para adquirir viviendas a precios desorbitados, menudo invento".

Sordo ha afirmado que las políticas deben estar relacionadas con una reducción "drástica" de los precios, sobre todo, en el alquiler, con la promoción de un parque de viviendas público, de movilización de la vivienda vacía y limitación de los precios del alquiler en función de las rentas y de la realidad de cada territorio.

El dirigente de CC.OO. cree que saldrán "medidas y lecturas interesantes" de la cumbre de empresas, pero ha reconocido que se quedó ayer "un tanto preocupado" por los "mensajes fuerza que se lanzan". "Y que lo que supone que es la elite empresarial española, los mensajes fuerza que sacan el primer día sea esto de la vivienda y que no se puede tocar la fiscalidad (...) y la reforma laboral y hay que seguir apostando por la devaluación salarial, 'apaga y vámonos', espero que hagan una reflexión un poco más de futuro y menos mirando recetas pasadas", ha manifestado.

En relación a la derogación de la reforma laboral, ha asegurado que está habiendo "mucha presión" y espera que haya un "desmontaje" de los aspectos centrales y una "fase de negociación" de cómo modernizar el Estatuto de los trabajadores. "Algunos de los aspectos es urgente tocarlos cuanto antes porque en otoño se puede dar un intenso proceso de devaluación salarial si no se limitan los efectos de la reforma laboral", ha indicado Sordo, que ha instado a "tocar ya" la reforma laboral, "antes de que acabe al año, indiscutiblemente".