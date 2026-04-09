Sorprendido en Irun (Gipuzkoa) cuando apuñalaba varias veces en la pierna a un joven

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Irun a un joven de 24 años, acusado de agredir con un cuchillo en la vía pública a otro varón, tras ser sorprendido cuando apuñalaba varias veces la pierna de la víctima, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar hacia las seis menos veinte de la tarde de este pasado miércoles cuando una patrulla de la Policía local de Irun que se encontraba en el paseo de Colón fue alertada por un ciudadano de que se estaba produciendo una pelea entre dos hombres, a la altura de un establecimiento hostelero próximo.

Los agentes, al aproximarse al lugar, vieron cómo uno de los implicados en el altercado clavaba varias veces un cuchillo en la pierna al otro. Inmediatamente, los policías locales intervinieron y lograron separarles. A continuación, solicitaron refuerzos y personal sanitario para atender al herido.

Seguidamente se personaron varias dotaciones de la Policía local y de la Ertzaintza, así como una ambulancia, que tuvo que trasladar a la víctima, de 26 años, al Hospital de Donostia, donde permanece ingresado.

Los policías locales detuvieron al agresor por un delito de lesiones graves con arma blanca, asumiendo la Ertzaintza la instrucción de las investigaciones y la realización de las diligencias del atestado policial correspondiente. El detenido, con antecedentes policiales, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias pertinentes.