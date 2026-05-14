SOS Deiak y Policía Municipal de Bilbao integran sus comunicaciones a través de servicios telemáticos avanzados

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Bilbao patrullan por la capital vizcaína - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS Deiak), dependiente del Departamento de Seguridad, y la Policía Municipal de Bilbao han integrado sus comunicaciones desde este pasado miércoles a través de servicios telemáticos avanzados. La integración contribuirá a mejorar la coordinación entre ambos organismos en aquellas actuaciones relacionadas con las emergencias que afecten a la capital vizcaína.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado, esta pasarela informática de comunicación, basada en servicios web, sustituirá al actual sistema telefónico, lo que redundará en una mejor atención a la emergencia ya que los intercambios de información serán inmediatos y se evitarán posibles errores en su transmisión.

Se trata de la segunda policía local vasca que se integra en dicho sistema después de que la Guardia Municipal de San Sebastián hiciera lo propio en el año 2020.

La nueva pasarela intercambiará datos y notificaciones en ambas direcciones, gracias a la conexión de la aplicación "gestión incidental" de la policía municipal bilbaína con el sistema integral de emergencias del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco (Euskarri).

Asimismo permitirá el aviso inmediato de la situación de alerta con la apertura de la emergencia, los organismos intervinientes, información de su evolución, el estado operativo de los diferentes recursos movilizados, el cierre de la actuación e incluso su reapertura en caso de necesidad. Además, dicha información también será compartida por otros organismos integrados en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias (SVAE).

El sistema informático de gestión integral de emergencias del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, Euskarri, al cual se incorpora la Policía Municipal de Bilbao, da soporte a la coordinación operativa que lleva a cabo el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS Deiak).

Entre los servicios integrados en dicha plataforma tecnológica se encuentran la Ertzaintza, Guardia Municipal de San Sebastián, Osakidetza-Emergentziak, ETKZ-CGTE (Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa-Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi), Bomberos de las Diputaciones Forales (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y Bomberos de los Ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.