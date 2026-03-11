Spannabis, la mayor feria del cannabis de Europa, se celebrará en el BEC del 17 al 19 de abril

Imagen de la feria Spannabis - SPANNABIS

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición XXIII de Spannabis, "el evento cannábico más importante de Europa y uno de los referentes internacionales del sector", cambiará de sede, tras más de dos décadas en Cataluña, y se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) del 17 al 19 de abril.

Según han asegurado los organizadores, este cambio simboliza "no solo un cambio geográfico", sino "una nueva etapa para la cultura y la industria del cannabis en España y Europa".

A su juicio, desde su primera edición en 2002, Spannabis "se ha consolidado como el principal punto de encuentro para profesionales, empresas, activistas y amantes de esta planta", y ha abordado "su cultivo, usos industriales y terapéuticos, así como su papel social y cultural".

Han apuntado que la elección de Bilbao "no es casual", ya que la ciudad "representa como pocos la fortaleza, adaptabilidad y vocación de futuro que definen al cannabis". Además de la zona expositiva, Spannabis Bilbao 2026 albergará la World Cannabis Conference, un foro con personalidades científicas, médicas y políticas "que debatirán sobre regulación, investigación y perspectivas del cannabis en múltiples ámbitos".

La feria acogerá también la Spannabis Champions Cup, una de las competiciones cannábicas "más reconocidas del mundo", cuyos premios se entregarán el 17 de abril.

DEBATE

Los impulsores del certamen han precisado que el traslado de Spannabis "coincide con un momento de intenso debate sobre el cannabis en España".

A finales de 2025, el Gobierno aprobó el Real Decreto 903/2025, que "por primera vez establece un marco para el uso del cannabis con fines medicinales" y, recientemente, el Ministerio de Sanidad ha anunciado "la intención de revisar los criterios de dispensación de cannabis medicinal a lo largo de 2026, abriendo la posibilidad de que, en un futuro, parte de estos preparados puedan dispensarse fuera de los hospitales".

Al margen de su carácter profesional, Spannabis también se concibe como "un espacio cultural en el que la música en directo forma parte central de la experiencia". Durante los tres días de feria, el programa reunirá "una amplia variedad de estilos", que incluirán desde el reggae, al dub, el dancehall, el hip hop, funk, afrobeats, drum & bass, dubwise o música electrónica.