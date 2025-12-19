La startup DS4T lanza herramientas para digitalizar y mejorar la eficiencia en las operaciones de comercio exterior

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma vasca DS4T ha lanzado un paquete de herramientas para digitalizar y mejorar la eficiencia en las operaciones de comercio exterior, según ha informado en un comunicado.

DS4T (Digital Solutions for Trade) es una 'startup' tecnológica innovadora de Barakaldo (Bizkaia) que ofrece soluciones avanzadas para optimizar la gestión del comercio internacional, una actividad que da cobertura a las más 100.000 empresas españolas que llevan a cabo operaciones de comercio exterior.

La firma acaba de lanzar un paquete con más de 40 herramientas digitales -desarrolladas por el propio equipo, integrando IA generativa y conocimiento experto- que permiten digitalizar y mejorar sustancialmente la eficiencia en la operativa del comercio exterior.

Este amplio catálogo de herramientas tecnológicas, denominado Ttools (Trade Tools), tiene como fin que los gestores de comercio exterior puedan mejorar la eficiencia en sus operaciones, a la vez que minimicen riesgos y, sobre todo, costes.

Según ha explicado la empresa, el objetivo, por tanto, es optimizar la gestión operativa de estas operaciones, maximizando la eficiencia en el proceso de desarrollo y ejecución de la operación.

La firma ha subrayado que generalmente todas estas herramientas, al alcance solo de organizaciones con grandes equipos administrativos, suelen estar "muy diseminadas y no son fáciles de contratar por las Pymes". La novedad de DS4T es que ha dado un salto tecnológico incorporando tecnologías como IA generativa, con el objetivo de consolidarse a medio plazo como una de las 10 principales suites complementarias a los sistemas GTM (Global Trade Management) a nivel mundial.

Estas herramientas se ofrecen en modalidad SaaS (Software como servicio, en sus siglas en inglés), es decir, en forma de pago por uso. Esta modalidad ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y reducción de costes en el área de las Tecnologías de la Información. Por ello, según han indicado, hace que esta plataforma esté al alcance de empresas de cualquier tamaño, desde Pymes a grandes organizaciones.