Steilas advierte de que no se garantizan las sustituciones "en todos los colectivos" del personal de Educación

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Steilas ha denunciado que "no es cierto que se estén garantizando sustituciones en todos los colectivos del personal educativo" y, en este sentido, ha advertido de la situación en las Haurreskolak y en Educación Especial. Por ello, ha exigido que "en todos los centros educativos y en el Consorcio Haurreskolak las sustituciones de educadoras y profesoras se cubran desde el primer día".

En un comunicado, Steilas ha asegurado que los trabajadores de Educación están "hartos" y ha censurado que "existe una gran contradicción entre el grado de exigencia del cumplimiento del protocolo contra la covid-19, la sobrecarga de trabajo que asumen las trabajadoras y la gestión de la Administración educativa".

El sindicato de enseñanza ha precisado que, aunque la afirmación por parte de Educación de que "están llegando sustitutos docentes a los centros educativos es correcta", sin embargo "no es cierto que se estén garantizando sustituciones en todos los colectivos del personal educativo".

En este sentido, ha aseverado que en el Consorcio Haurreskolak "las sustituciones, en general, no se están cubriendo". Desde Steilas han advertido de que "la empresa está obligando a las educadoras a realizar horas extra con el objetivo de mantener abiertas las Haurreskolak, en contra de lo recogido en el convenio laboral, ya que dicen que no encuentran sustitutas".

"Además, se ha informado a las Haurreskolak de que 'debido a la mejora de la situación pandémica, las medidas adoptadas en relación con los refuerzos covid se irán flexibilizando en todos los centros',

con la carga de trabajo y el perjuicio que ello supone", ha lamentado.

Por otro lado, ha incidido en que en el sector del personal educativo de Educación Especial el retorno a las aulas también ha estado "plagado de bajas" y, aunque esta situación "era altamente previsible", la Administración no ha establecido "medidas extraordinarias para evitarla".

CAOS

El sindicato ha denunciado que, tal y como viene advirtiendo desde el principio del curso, "la falta de personal en las delegaciones educativas es evidente y las áreas de personal se han bunkerizado, aumentando el caos actual".

"En consecuencia, nos encontramos con bajas que no sólo no se cubren desde el primer día, sino que en algunos casos superan la semana, sustituciones mal adjudicadas a centros en los que no hay necesidad, derivando en personal sustituto que pierde el día, el salario y la puntuación correspondiente", ha explicado.

Mientras tanto, ha criticado, en los centros educativos hay "personal totalmente saturado de trabajo que no llega a cubrir adecuadamente las necesidades del alumnado con diversidad funcional". "Alumnado con necesidades educativas especiales que a menudo se convierte en el más vulnerable y dependiente. Lamentablemente, este alumnado es la principal víctima de esta pésima gestión", ha alertado.

El sindicato ha exigido, finalmente, que "en todos los centros educativos y en el Consorcio Haurreskolak las sustituciones de educadoras y profesoras se cubran desde el primer día". Para ello, ha pedido que se establezcan "todos los medios necesarios".

También ha instado a actualizar los recursos técnicos necesarios para las tareas de gestión, con el fin de "acabar con las cargas de trabajo que, en general, están sufriendo las trabajadoras y recibir el servicio educativo que tanto familias y alumnado merecen".