Steilas, CCOO, LAB y UGT continuarán con la vía judicial para que se cumplan los acuerdos en los centros concertados

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESSS) -

Los sindicatos Steilas, CCOO, LAB y UGT han decidido continuar con la vía judicial para que las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA cumplan con la subida salarial del 16% para todas las personas trabajadoras y en todos los conceptos salariales suscritos en 2024 en el acuerdo que puso fin a las huelgas en los centros de Iniciativa Social.

En un comunicado, han recordado que el 5 de febrero de 2024 se firmó el citado acuerdo y se recogían incrementos salariales para todo el personal, en todos los conceptos salariales y concretados en porcentajes, que eran para 2022 un 1,52% de incremento; en 2023 un 5,44% de aumento y en 2024 un 8,4% de incremento. El incremento total acumulado es del 16%.

Sin embargo, los sindicatos han señalado que las patronales han "incumplido lo firmado" y están "aplicando de forma unilateral otras subidas que no se ajustan al acuerdo". En concreto, han denunciado que, para el profesorado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional sólo les han aplicado un incremento del 15,43% a partir de enero de 2025 y, además, no se han aplicado "correctamente los incrementos salariales en conceptos como el plus de tutoría, dietas y kilometraje".

Por ello, los sindicatos con representación en Iniciativa Social STEILAS, CCOO, LAB y UGT han decidido continuar con la vía judicial para reclamar los pagos salariales firmados.