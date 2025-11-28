Steinmeier se reúne con supervivientes del bombardeo de Gernika en la 'Sala de reconciliación' del Museo de la Paz

El presidente de Alemania, Frnak-Walter Seteinmeier, la primera dama alemana, Elke Büdenbender, el Rey Felipe VI y el Lehendakari, Imanol Pradales, con las nonagenarias supervivientes del bombardeo de Gernika, Crucita Etxabe y Mari Carmen Aguirre - AYUNTAMIENTO DE GERNIKA

BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama alemana, Elke Bünderbender, acompañados por el Rey Felipe VI y el Lehendakari, Imanol Pradales, se han reunido este viernes en la 'Sala de la Reconciliación' del Museo de la Paz de Gernika con Crucita Etxabe y María del Carmen Aguirre, nonagenarias supervivientes del bombardeo, que eran pequeñas cuando en 1937 las bombas de la aviación nazi, en apoyo a la tropas franquistas en la Guerra Civil, arrasaron el municipio.

El encuentro se ha producido después de que este viernes Steinmeier haya escenificado un emotivo acto de desagravio a las víctimas del bombardeo de Gernika ante el templete del cementerio de la localidad vizcaína, donde dos funcionarios de la embajada alemana en España han colocado una corona de flores con la bandera de Alemania y se ha guardado un minuto de silencio.

Una vez concluido el tributo, en el que se ha oficializado la petición de perdón de Alemania por la masacre que se vivió en la localidad vizcaína, los jefes de Estado alemán y español, y el Lehendakari, junto con otros representantes institucionales, se han dirigido al Museo de la Paz.

El recorrido por el Museo ha empezado por la Casa de Begoña, un espacio que rememora el salón de una casa en Gernika durante el bombardeo del 27 de abril de 1937. Posteriormente, se han trasladado a la llamada 'sala de la reconciliación', donde se encuentran piezas que registran el hermanamiento de las ciudades de Pfzorheim (de Alemania) y Gernika (Bizkaia), además de la carta remitida en 1997 por el ex presidente alemán Roman Herzog al Ayuntamiento de Gernika.

CARTA DE HERZOG

La misiva recuerda que el municipio vizcaíno fue víctima de un ataque aéreo del escuadrón de la Legión Cóndor, "que convirtió el nombre de esta ciudad en el emblema de una beligerancia que cogió a la población indefensa por sorpresa, convirtiéndola en víctima de las más terribles atrocidades".

"Gernika y el sufrimiento humano que simboliza este nombre forman parte desde entonces del recuerdo colectivo de nuestros pueblos. Sesenta años después del bombardeo han crecido nuevas generaciones, pero ustedes, como víctimas del ataque, todavía llevan inscrito en el corazón el recuerdo de este día y sus consecuencias. Para ustedes, sigue siendo presente lo que para la mayoría de nosotros es pasado a pesar de que todos nosotros debemos sentirnos apenados por el sufrimiento que cayó sobre Gernika", señala el texto de Herzog.

Por ello, asume "ese pasado" y reconoce "expresamente la culpa de los aviones alemanes involucrados". "Les dirijo a ustedes, como sobrevivientes del ataque y testigos del horror vivido, mi mensaje conmemorativo de condolencia y duelo. Evoco el recuerdo de aquellas personas a las que aquel día en Gernika les fue quebrada la felicidad de su vida, destrozada su familia, destruido su hogar, robada su vecindad. Comparto el luto por los muertos y heridos. Les ofrezco a ustedes, que todavía llevan en las entrañas las heridas del pasado, mi mano abierta en ruego por la reconciliación", subraya en su carta.

Tras este momento, en el que han participado el alcalde de Gernika, José María Gorroño, y miembros de la asociación Gernika Gogoratuz (Gernika recordando), el presidente de Alemania, acompañado por el Rey, han mantenido un encuentro con las dos supervivientes del bombardeo y sus familias en la sala audiovisual del Museo, cuyo lema es: "Renunciar a olvidar, renunciar a la venganza", grabado sobre una piedra en forma de cilindro que está presente en el centro de esta sala, llamada de la reconcialiación.

Flanqueadas por el presidente Alemania y Felipe VI, Crucita Etxabe y María del Carmen Aguirre han transmitido cómo vivieron aquel 26 de abril de 1937, con la villa en llamas, a los mandatarios, junto a los que se encontraban Bünderbender y Pradales. Detrás de ellos, también estaban presentes el secretario de Estado de la UE, Fernando Mariano Sampedro, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

HISTORIA DEL MUSEO

El Museo de la Paz de Gernika nació en 1998, bajo el nombre Museo Gernika, impulsado por el Ayuntamiento como lugar de memoria de la historia de Gernika-Lumo y el bombardeo de la villa en 1937. En 2002 se incorporaron al proyecto el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, y pasó a abordar también temas relacionados con la cultura de la paz y de los derechos humanos.

Se convirtió así en el primer museo de la paz de Euskadi y de todo el Estado español. Se trata de un museo dedicado a la cultura de la paz inspirado en el trágico bombardeo de Gernika. Contiene además un importante archivo sobre el bombardeo.

El museo ofrece una lectura de la historia y la memoria del bombardeo de Gernika-Lumo, la Guerra Civil y la posguerra en Euskadi desde la óptica de la paz, ejemplificada por los supervivientes de aquel trágico hecho, cuyos testimonios de reconciliación evocan valores de paz, tolerancia y convivencia. Entre sus muchas actividades, destacan las visitas y recorridos por la villa. De media, recibe 50.000 visitas anuales.

Con la visita a la localidad vizcaína bombardeada, donde el alcalde ha entregado a Frank-Walter Steinmeier un pin con el árbol de Gernika, concluirá la visita del presidente alemán, no sin antes trasladarse al Museo Guggenheim de Bilbao, para conocer sus obras.