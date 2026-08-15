Sube al 3% el porcentaje de conductores que da positivo en alcohol en las carreteras vascas

Archivo - Crece hasta el 36% el porcentaje de conductores vascos que da positivo en drogas - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza sancionó en los cinco primeros meses del año a un total de 708 conductores por dar positivo en alcohol, lo que supone un porcentaje de positividad del 3%, después de practicarse 22.861 test de consumo de alcohol. De esta forma, la tasa de positivos en alcohol ha aumentado respecto a 2025, cuando se situó en el 2,8%, con 609 conductores sancionados, según datos del Departamento vasco de Seguridad, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Del total de pruebas de alcoholemia realizadas en el periodo enero-mayo, 3.677 se llevaron a cabo por motivo de accidente de tráfico. En ellas, 3.502 conductores dieron negativo (96% del total), 146 rebasaron la tasa del alcohol autorizada (4%), y otros 29 conductores se negaron o fue imposible practicarles el test.

El mayor porcentaje de positividad en alcohol (el 57,4% de los analizados rebasan la tasa permitida) se da entre los conductores que habían sido sorprendidos cometiendo una infracción del código de circulación. En concreto, se hicieron test de alcohol a 134 conductores que habían cometido alguna infracción, de los cuales 77 dieron positivo y 57 negativo.

En cuanto a los 19.050 test preventivos llevados a cabo por la Policía autonómica vasca en los cinco primeros meses del año, el 97% arrojaron un resultado negativo (18.559 pruebas), un total de 485 fueron positivos (2,5%) y seis conductores se negaron o fue imposible practicarles el examen.