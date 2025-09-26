Subida de las temperaturas este sábado en Euskadi, con bastantes nubes de tipo medio y alto

Cielo despejado sobre Bizkaia
Cielo despejado sobre Bizkaia - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 26 septiembre 2025 18:59

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi subida de las temperaturas, sobre todo las máximas, con bastantes nubes de tipo medio y alto. El viento soplará variable en el interior, con régimen de brisas en la costa.

Las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas van a subir, superando las máximas la barrera de los 25 ºC en muchas localidades del interior. En la costa, debido a la brisa, las máximas van a ser algo más bajas.

