Subida de las temperaturas este sábado en Euskadi, con bastantes nubes de tipo medio y alto

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi subida de las temperaturas, sobre todo las máximas, con bastantes nubes de tipo medio y alto. El viento soplará variable en el interior, con régimen de brisas en la costa.

Las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas van a subir, superando las máximas la barrera de los 25 ºC en muchas localidades del interior. En la costa, debido a la brisa, las máximas van a ser algo más bajas.