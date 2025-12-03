Subijana alerta del "déficit" de jueces en Euskadi y dice que para igualar la media europea serían necesarios 400 más

Subijana ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha denunciado el "déficit" de jueces que existe en Euskadi y ha advertido de que para igualar la media europea, sería necesario añadir 400 a los 250 que actualmente integran la plantilla judicial de la comunidad autónoma.

Subijana ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para explicar la Memoria Judicial de 2024, exponer las líneas de actuación del TSJPV para 2025 Y 2026, e informar sobre los cambios en la organización judicial introducidos por la Ley Orgánica 1/2025.

En su intervención, el máximo responsable del TSJPV ha recordado que la Memoria de 2024 evidencia que los índices de resolución judicial, pendencia --los asuntos pendientes de resolver-- y congestión "van a peor", dado que entre 2023 y el año pasado, estos indicadores han pasado de 0.93 a 0.88, en el caso de la resolución; de 0,62 a 0,68, en pendencia; y de 1,62 a 1,68, en congestión.

"Estamos resolviendo menos de lo que entra; se está acumulando lo que se deja de resolver, y la acumulación anual da lugar a un efecto estructural que se va expandiendo", ha lamentado. Esta situación --según ha dicho-- se debe a que "está habiendo menor capacidad de respuesta judicial".

Todo ello, pese a que el número de resoluciones se ha incrementado, con 36.000 más que en 2023. No obstante, Subijana ha explicado que como el año pasado se ingresaron en los juzgados vascos 47.000 asuntos más, "el incremento en la capacidad de respuesta no llega a absorber el incremento más amplio" de procedimientos que ha de gestionar la Justicia.

Respecto a las causas del aumento de la litigiosidad, ha afirmado que en el caso de la violencia sexual y de género, el motivo de que afloren más casos parece deberse a que "están funcionando las políticas públicas que tratan, en cierta manera, de favorecer la denuncia". De esa forma --ha indicado-- se está poniendo de manifiesto "una realidad que antes existía, pero que no estaba visibilizada a través de la denuncia".

"LOS PROBLEMAS MÁS ACUCIANTES"

Los problemas "más acuciantes" de congestión --ha precisado-- se producen en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Barakaldo, en cuyos juzgados "se están concentrando las grandes situaciones de pendencia".

El presidente del TSJPV ha subrayado que todo esto se debe a que en Euskadi hay "siete jueces menos que en la media de la Unión Europea por cada 100.000 habitantes". Subijana ha indicado que para una población aproximada de dos millones y medio de habitantes, Euskadi cuenta con 250 jueces y juezas, por lo que para alcanzar la media europea "harían falta 400 más".

"TALÓN DE AQUILES"

"Este es el talón de Aquiles de la Justicia en Euskadi; el déficit de juezas y de jueces", ha advertido, para recordar a continuación que este problema se traduce en unos tiempos de resolución más largos por parte de los juzgados vascos.

Subijana ha recordado que para empezar a solventar este "déficit", el TSJPV ha reclamado que se destinen 29 jueves y juezas más a Euskadi, si bien ha lamentado que la respuesta del Gobierno central a esta demanda "no ha sido nada satisfactoria". "Recibimos un bofetón", ha lamentado.

Por otra parte, ha resumido las prioridades del TSJPV para los próximos meses, entre las que se encuentra el desarrollo de un plan estratégico para "mejorar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva" a la Justicia; el refuerzo de la protección a víctimas de violencia de género y sexual; "seguir apostando por la justicia restaurativa; "mejorar la protección reforzada de los niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual"; y "maximizar" las oficinas de justicia municipal.

Asimismo, ha recordado que se está llevando a cabo un plan piloto para la celebración de juicios en euskera, y ha informado de que en la actualidad hay 45 jueces y juezas con el perfil necesario para poder dirigir juicios en lengua vasca.