Detenido cuando se llevaba en una cesta de la compra tres bobinas con cable de cobre de una empresa de Erandio

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este miércoles de madrugada a un hombre que se llevaba en una cesta de la compra tres bobinas con cable de cobre robadas en una empresa de Erandio (Bizkaia). Este había sido arrestado por la Policía vasca en otras 16 ocasiones.

Según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, sobre las dos y media de la madrugada, personal de seguridad de una empresa de Erandio ha avisado a la Ertzaintza de que un hombre había accedido al lugar saltando un muro y estaba sustrayendo cobre.

Acto seguido, los agentes se trasladaron al lugar y observaron en las inmediaciones de esta empresa a un hombre que coincidía con la descripción aportada, y que llevaba consigo una cesta de compra, dentro de la cual había tres bobinas de cable de cobre.

La patrulla ha procedido a darle el alto e identificarle, para posteriormente detenerle por un presunto delito de robo con fuerza. El arrestado, que había sido detenido por la Ertzaintza en 16 ocasiones anteriormente, ha sido conducido a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizas, ser puesto a disposición judicial.