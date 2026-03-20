Golpean con un bote de cristal en la cabeza a un joven en Vitoria para robarle

Agente de la Ertzaintza - IREKIA

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años y un hombre de 37 años fueron detenidos este pasado jueves en Vitoria-Gasteiz tras asaltar a un joven en la calle, al que agredieron con un bote de cristal en la cabeza, para robarle sus pertenencias, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Pasadas las seis y media de la tarde de este pasado jueves, una patulla de protección ciudadana de la Ertzaintza que realizaba labores de vigilancia por la capital alavesa, fue alertada de la presencia de una pareja agrediendo en la calle a un joven en el barrio de Aranbizkarra.

Los agentes personados en el lugar, que localizaron a los implicados e intervinieron para poner fin al altercado, confirmaron que la víctima había sido abordada en la calle instantes antes por un hombre y una mujer que le habían requerido sus pertenencias. Ante su negativa a dárselas, habían comenzado a agredirle, llegando a golpearle con un bote de cristal en la cabeza y originándole diversos cortes sangrantes.

El herido fue evacuado a un centro hospitalario como consecuencia de las lesiones que presentaba, mientras que los presuntos agresores, un hombre de 37 años y una mujer de 39 años, fueron detenidos acusados de un delito de robo con violencia.

Seguidamente se procedió a su traslado a dependencias policiales para realizar las diligencias necesarias, previas a su puesta disposición judicial.