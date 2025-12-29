Mueren tres vascos y otra persona resulta herida en la caída de un alud en Panticosa (Huesca)

Helisuperficie del Balneario de Panticosa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

PANTICOSA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

Tres vascos, dos hombres y una mujer, han fallecido, y otra persona ha resultado herida leve por hipotermia tras verse arrastradas por un alud en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según fuentes del Gobierno de Aragón.

Las víctimas proceden del País Vasco y estaban practicando esquí de fondo en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil. Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado que, al tratarse de un grupo numeroso, han activado a los Bomberos de Huesca e incluso han hablado con la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque no ha sido necesaria su activación.

Clavero ha explicado que la cantidad de nieve no era muy grande y que es habitual que, en estos días de frío y nevadas, se formen placas en láminas, "una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa".

Los cuerpos sin vida de las víctimas están todavía en la zona del accidente a la espera de que los trasladen al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

De las personas afectadas por el alud, tres estaban fuera de la avalancha, empujadas por el propio golpe del arrastre, y una cuarta estaba semienterrada, que es la mujer joven que ha sido rescatada con vida, que ha sido trasladada con hipotermia al Hospital San Jorge de Huesca.

SE ESTÁ COMUNICANDO A LAS FAMILIAS

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha señalado que están a la espera de bajar los cuerpos y que, en estos momentos, se están comunicando con las familias para dar la noticia de los fallecimientos, por lo que será más adelante cuando se conozca su identidad.

Asimismo, ha pedido precaución en la montaña: "No nos vamos a cansar nunca de lanzar todos los avisos de precaución en la montaña independientemente de que se vaya equipado, independientemente de que las condiciones puedan parecer razonables. El riesgo cero no existe y en este caso se ha producido por la fractura de una placa, ha arrastrado tanto hielo como nieve y se ha producido ese arrollamiento de las personas con este resultado fatídico".