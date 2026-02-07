Recuperado el cadáver de un hombre que flotaba en la ría de Bilbao

BILBAO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han recuperado el cadáver de un hombre que este sábado por la mañana ha aparecido flotando en la ría de Bilbao, tras el aviso a las 10.30 horas por parte de un particular que ha localizado el cuerpo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad, al lugar se han desplazado los servicios de emergencias y han sido los bomberos quienes han recuperado el cuerpo, que estaba ya sin vida. El cadáver ha sido trasladado al anatómico forense para realizar la autopsia y deliberar las causas del fallecimiento del hombre.