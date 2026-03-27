Sumar descarta conceder un "apoyo global" a la Ley de Transparencia por su "falta de ambición"

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VITORIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, ha reclamado un refuerzo de la independencia de la Autoridad Vasca de la Transparencia-Gardena y ha criticado la "falta de ambición" del Proyecto de Ley de Transparencia del Gobierno autonómico, por lo que ha descartado conceder un "apoyo global" a este texto.

Hernández ha afirmado este viernes, en la ponencia del Parlamento Vasco para analizar las enmiendas a la Ley de Transparencia, que esta norma "debe ser útil, exigente y creíble, y contribuir a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", según ha informado Sumar en un comunicado.

El parlamentario ha señalado que existe una "gran distancia" entre el planteamiento del Gobierno Vasco y el de su grupo, lo que hace "imposible un acuerdo global" sobre el texto.

En este sentido, ha criticado que la norma "no es la ley de transparencia que necesita Euskadi", y ha lamentado que la mayoría de las enmiendas presentadas por Sumar vayan a ser rechazadas por los grupos que sostienen al Ejecutivo, el PNV y el PSE-EE.

No obstante, ha explicado que Sumar ha presentado dos enmiendas que están siendo objeto de negociación para mejorar la ley. Hernández ha subrayado la necesidad de "dotar de mayor contenido y utilidad a los mecanismos de evaluación", y ha insistido en pedir garantías de que la gobernanza de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena "responda a criterios de independencia y consenso".

En relación con esta cuestión, ha defendido que la Presidencia de Gardena debe ser "realmente independiente" y no estar designada por el Gobierno Vasco. "La elección debe recaer en el Parlamento y requerir, como mínimo, el apoyo de tres quintas partes de la Cámara, sin atajos", ha afirmado.

"OPORTUNIDAD PERDIDA"

Hernández también se ha mostrado partidario de incorporar a la sociedad civil en el modelo de gobernanza para evitar que la transparencia quede limitada al ámbito institucional. Asimismo, ha indicado que, aunque la ley no contará con el apoyo de Sumar en su conjunto, su grupo seguirá trabajando "para debatir y buscar acuerdos que fortalezcan realmente la transparencia en Euskadi".

El parlamentario ha lamentado que el proyecto presentado por el Gobierno "es una oportunidad perdida para situarnos a la vanguardia europea en calidad democrática", y ha manifestado que las enmiendas de su grupo pretenden "fomentar la participación ciudadana en asambleas y parlamentos, además de frenar la corrupción".