Sumar llama a "elegir bando" a favor de quienes quieren "sobrevivir" frente a "especuladores y rentistas"

El diputado de Sumar, Lander Martínez, y la secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, se reúnen con represnetantes de CCOO de Euskadi, encabezado por su secretario general, Santi Martínez - EUROPA PRESS

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar, Lander Martínez, Sumar ha realizado este martes un llamamiento, de cara a la huelga general del día 11 por la vivienda, a "elegir bando" a favor de quienes quieren "sobrevivir" frente a "especuladores y rentistas". Además, ha pedido al PNV que se aclare, porque "no se puede estar haciendo política en favor del lobby inmobiliario y decir que se está con la gente".

Martínez, junto a la secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, se ha reunido en Bilbao con una representación de CCOO de Euskadi, encabezada por su secretario general, Santi Martínez, para abordar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el diputado de Sumar ha asegurado que esta "es una fecha importante" para ellos, dada "la lucha" por la vivienda que ha caracterizado a Sumar Mugimendua y al Frente Amplio, del que es cabeza de lista por Bizkaia.

"Creemos que es necesario que todo el mundo participe de manera masiva en esta jornada de huelga general que se va a dar el 11 de noviembre. Para nosotros, es indecente lo que está pasando con la vivienda, no poder llegar a fin de mes por tener que alquilar tu vivienda o vivir bajo un techo de manera segura y digna", ha explicado.

"MOMENTO DE ELEGIR"

A su juicio, este es "el momento de elegir bando, entre los especuladores y los rentistas o la gente que día a día tiene que sobrevivir con un alquiler que les ahoga en sus vidas y también sus capacidades materiales y de avanzar".

Por ello, ha hecho un llamamiento a "quienes no tiene claro el lugar en el que se ubican" en alusión al PNV. "Nosotros queremos preguntarles de qué lado están. Porque no se puede estar haciendo política en favor del lobby inmobiliario y luego decir que se está del lado de la gente", ha considerado.