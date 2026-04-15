Sumar ve al Gobierno Vasco "incapaz" de responder a "los problemas reales" y con falta de "valentía política"

La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, ha denunciado "la falta de rumbo" del Gobierno Vasco, al que ve "incapaz" de dar respuesta a "los problemas reales" de los ciudadanos. En este sentido, ha criticado que "carece de valentía política" para hacer frente al problema de vivienda y que tiene "cierta hipocresía institucional" porque, pese a sus "discursos", no pone "recursos suficientes para la acogida ni la inclusión de las personas migrantes y permite que avancen discursos que les señalan".

En una rueda de prensa en Bilbao, García ha acusado al Ejecutivo vasco de estar "instalado en el marketing y la propaganda y decidido a vender humo" y ha advertido de su "falta de rumbo" e "incapacidad para dar respuestas a los problemas reales" de la ciudadanía.

En este sentido, ha censurado sus políticas en materia de vivienda, para las que considera "una enmienda a la totalidad" el Decreto de prórroga de contratos de alquiler que, ha defendido, no habría sido posible sin la presencia de Sumar en el Gobierno central "plantándose" ante un PSOE que "no se ha movido nunca, por sí solo ni lo va a hacer, por el derecho a la vivienda en toda la legislatura".

Según ha destacado, esta medida representa "una victoria para más de 25.000 familias y personas inquilinas en Euskadi" y también "un logro" para dejar de "poner la alfombra roja a los rentistas, a los grandes propietarios y a los especuladores".

García ha recordado que Euskadi, y especialmente sus capitales, "vive una tensión creciente del mercado del alquiler" porque los precios "no han dejado nunca de subir" y ha cuestionado "dónde están el Gobierno Vasco y el consejero socialista Denis Itxaso", que dirige el departamento de Vivienda.

A su entender, Euskadi tiene "un gobierno inútil que carece de valentía política y que no está aplicando ninguno de los instrumentos" que la ley vasca de Vivienda pone a su alcance. "Un Gobierno Vasco inoperante que sigue sin apostar de forma clara por ampliar el parque público de vivienda", ha criticado.

La representante de Sumar ha acusado al Gobierno Vasco de "mirar hacia otro lado y dejar el derecho a la vivienda en manos del mercado", lo que, según ha advertido, "no va a traer nada bueno para nadie en este país y menos para las personas que viven de alquiler".

Por su parte, Sumar pretende ser "la fuerza vasca por el derecho a la vivienda" y va a "dejarse la piel para que la vivienda deje de ser un negocio para unos pocos mientras se convierte en el problema real y el problema vital para la mayoría de la sociedad vasca".

García ha remarcado que, "cuando hay voluntad política, se puede intervenir" y, en este sentido, ha considerado que en Euskadi "falta voluntad política".

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Por otro lado, ha valorado la regularización de migrantes aprobada este pasado martes en el Consejo de Ministros, de la que se estima se podrán beneficiar en Euskadi unas 26.000 personas, porque es "un acto de justicia" que permitirá que estas personas puedan "dejar de vivir con miedo" y también "sacar a miles de personas de la economía sumergida y proteger al conjunto de la clase trabajadora vasca" porque, "cuando hay personas sin derechos, se precariza todo el mercado laboral".

García ha denunciado la "cierta hipocresía institucional" que, a su entender, mantiene ya que, "a menudo", se le escuchan "discursos sobre convivencia, sobre cohesión social, sobre diversidad", pero "la realidad es que mira hacia otro lado en casos de explotación laboral", como el recientemente juzgado en la empresa La Gilda del Norte.

Asimismo, ha criticado que no está "poniendo recursos suficientes para la acogida ni la inclusión de las personas migrantes" y permite que "avancen discursos que señalan a las personas migrantes".

Por su parte, "frente a quienes quieren construir una Euskadi de miedo, quieren señalar al diferente, compran los marcos de la extrema derecha reaccionaria", ha defendido "una Euskadi diversa, inclusiva y plural que garantice derechos para todas las personas".

Finalmente, ha destacado que el proceso de regularización aprobado no habría sido posible "sin la presión social" y ha considerado "un error" que se debería "rectificar" el hecho de que no se incluya a los saharauis apátridas. A su entender, "no es una decisión aleatoria", sino "un síntoma más de una deriva que el PSOE hace tiempo que ha decidido tomar".