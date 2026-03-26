Sun Ra Arkestra, Irene Reig y el dúo Magalí Sare-Manel Fortià completan el programa del Festival de Jazz en Mendizorroza

Sun Ra Arkestra - FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mítico grupo Sun Ra Arkestra y dos proyectos nacionales: el cuarteto de Irene Reig y el dúo Magalí Sare y Manel Fortiá completan el programa del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en el polideportivo de Mendizorroza, unos nombres que se suman a los de Rubén Blades, Gretchen Parlato, Take 6, The Bad Plus y Snarky Puppy.

Así lo ha confirmado en un comunicado la organización, quien ha explicado que este viernes comienza la venta de entradas y abonos para estos conciertos a través de la web www.jazzvitoria.com, dentro de un festival que se celebrará del 13 al 18 de julio.

Reconocida mundialmente por sus presentaciones en vivo, en las que "combinan el 'swing', el 'free jazz 'de la era espacial, el 'bebop', baile y por una deslumbrante puesta en escena afrofuturista", Sun Ra Arkestra actuará el jueves 16 de julio.

Se trata de un grupo de jazz estadounidense formado a mediados de la década de 1950 por el compositor Sun Ra, fallecido en 1993. Han grabado más de cien álbumes a lo largo de su larga trayectoria de más de sesenta años y su trabajo más reciente lanzado el año pasado, 'Lights On A Satellite', es la base de esta "nueva gira intergaláctica".

El grupo está considerado el pionero del afrofuturismo y, en la actualidad, está dirigido por el saxofonista Marshall Allen, miembro desde 1958, que cuenta con el apoyo de más de una docena de músicos más. No obstante, Allen, con 101 años, no acompaña al grupo en sus giras europeas.

Sun Ra fundó su grupo en Chicago a mediados de los años cincuenta, convirtiéndose en una figura pionera tanto en el uso del sintetizador como en la revolución del 'free jazz' durante la siguiente década. Más allá de la innovación musical, su proyecto busca transmitir "una profunda dimensión espiritual y un mensaje capaz de elevar la conciencia colectiva, con la esperanza de que la música y sus vibraciones positivas pudieran contribuir a mejorar el universo".

Antes de este futurista concierto, la velada del jueves la abrirá la saxofonista catalana Irene Reig con su cuarteto, quien, "con un sonido inconfundible y gran versatilidad, se ha consolidado como una de las revelaciones del jazz nacional". Ha editado cinco discos como líder con composiciones originales y arreglos llenos de personalidad y frescura, además de participar en una decena de grabaciones con otras bandas.

'Ànima' es su último disco, una obra que fusiona más que nunca las diferentes influencias de la artista y que culmina con la composición de su primera suite 'Suite Ànima'. Junto con el jazz, la música clásica forma parte de la naturaleza de Irene Reig y, por ello, esta propuesta "bebe directamente de armonías basadas en el contrapunto y de melodías con aires tradicionales y folclóricos que evocan el imaginario de la compositora".

SARE Y FORTIÀ

La noche del viernes, Magalí Sare y Manel Fortià afrontarán el reto de calentar el pabellón de Mendizorrotza antes de la salsa de Rubén Blades. Este dúo, donde el protagonismo recae en la voz de Sare y el contrabajo de Fortià, presenta un proyecto que consigue recrear el universo sonoro del folclore iberoamericano adaptado al siglo XXI.

Las fuertes raíces jazzísticas que unen a Magalí y Manel abrazan un repertorio que va desde adaptaciones de tangos y boleros conocidos hasta transformaciones de canciones tradicionales de Menorca y Portugal, además de presentar composiciones originales inspiradas en poemas.

Las entradas y abonos para los conciertos de Mendizorroza de esta 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz se pondrán este viernes a la venta en www.jazzvitoria.com . El precio de las entradas oscila entre los 30 y 50 euros y los abonos entre los 165 euros (con asiento reservado) y los 115 euros, si bien también existen diferentes descuentos que se pueden consultar en la web.

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz continúa trabajando para completar el resto de la programación, entre otros, el ciclo en el Auditorio María de Maeztu y el Jazza Parkean.