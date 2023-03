El surfista Aritz Aranburu impulsa en Zarautz el 1 y 2 de abril el VII campeonato internacional de surf junior 4Teens

Las actividades paralelas comenzarán el 31 de marzo con música y el X aniversario de la ONG Kind Surf



SAN SEBASTIÁN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El surfista profesional Aritz Aranburu impulsa en su localidad natal, Zarautz (Gipuzkoa), los días 1 y 2 de abril la VII edición del campeonato internacional de surf junior Zarautz 4Teens. El 31 de marzo comenzarán las actividades paralelas, con conciertos y el décimo aniversario de la ONG Kind Surf que creó junto a la modelo Almudena Fernández.

Se trata de una competición para menores de 14 años, donde se

prevé la participación de mas de 100 niños y surf adaptado. Al campeonato se suman actividades durante todo el fin de semana como la proyección del documental 'Crossing Borders', un campeonato de skate, talleres medioambientales para jóvenes y familias y conciertos gratuitos.

El surfista zarauztarra Aritz Aranburu impulsa este campeonato con el propósito de "crear oportunidad en los comienzos del surf de competición, así como para visibilizar y sensibilizar en otros ámbitos como el surf adaptado y la protección del medio ambiente".

En la categoría de surf adaptado, con la colaboración especial de Laboral Kutxa, participarán el viernes 31 por la tarde quienes realizan programas de continuidad de surf el resto del año en Zarautz con Shelter Surf y a través del apoyo de la ONG Kind Surf, una entidad de carácter sociomedioambiental impulsada por la modelo Almudena Fernández y Aranburu que utiliza el surf como herramienta terapéutica para mejorar el día a día de las personas con discapacidad.

Ese mismo día se proyectará, con la presencia de Aritz Aranburu y otros invitados especiales, los documentales 'Crossing Borders' y '10 años de Kind Surf'. A continuación habrá un concierto a cargo de unos teloneros sorpresa y Arquetypo.

El sábado 1 comenzará la competición de las categorías sub 14 y el encuentro deportivo para sub 10. Las inscripciones siguen abiertas hasta el lunes 27 de marzo en la web de Zarautz 4Teens.

Los horarios finales se definirán en función de las condiciones del mar previstas para el fin de semana. Además, por la tarde, a las 16.00 horas, tendrá lugar la gymkana medioambiental con la participación abierta a todos los asistentes. Para finalizar el primer día del campeonato, se podrá disfrutar en la playa de un concierto y que irá precedido por los teloneros del grupo formado por surfistas de Shelter Surf, llamado The Blacks & Whites.

El domingo día 2, seguirá el campeonato y se celebrarán las finales. Por la tarde, será el turno del campeonato de skate. Como broche final, tendrá lugar la entrega de premios y la foto final con todos los participantes despidiendo esta VII edición de Zarautz4Teens.

Aranburu ha destacado en una rueda de prensa que Zarautz4Teens es su forma de "dar las gracias" a la playa de Zarautz que sembró en él "la pasión por el surf". "No se me ocurre mejor manera de devolverle todo lo que este deporte me ha dado, que un campeonato que permite introducir a los jóvenes en la competición", ha confesado.

El director foral de Turismo, Iker Goiria, y el concejal de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Hostelería de Zarautz, Ixidor Larrañaga, han destacado que "eventos como éste cobran gran importancia para la promoción del territorio, ya que reúne puntos estratégicos de nuestro plan".

"Por un lado, se dirige al público familiar y, por otro, se celebra fuera de las fechas de mayor afluencia turística, deslocalizando la afluencia de personas a lo largo del año", han indicado. A ello han añadido que este evento cuenta con "proyección internacional gracias a la participación de jóvenes de diferentes partes del mundo".

KIND SURF

Por otro lado, con motivo del décimo aniversario de Kind Surf, la ONG celebrará el viernes 31 de marzo un Kind Surf Challenge en el que tomarán parte 12 empresas guipuzcoanas con equipos conformados por sus trabajadores, que serán apoyados por un surfista profesional.

Micky Picon y Gony Zubizarreta serán, entre otros, algunos de los profesionales con los que las empresas podrán contar en sus equipos.

Salto Systems, Wavegarden, Azti, CAF Power, Orbea-Orca, Pukas, HLC, Quiksilver, Karlos Argiñano, Hub Turismo Gipuzkoa y el equipo de atletas de Kind Surf, entre otros, competirán el viernes a partir de las 14.30 en la playa de Zarautz.