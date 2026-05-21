El Surne Bilbao Basket recibe en la Casa de Juntas de Gernika un homenaje por el título de copa europeo

Homenaje al Surne Bilbao Basket en la Casa de Juntas de Gernika por el título de copa europeo - JJGG DE BIZKAIA

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha homenajeado este jueves al Surne Bilbao Basket junto al Árbol de Gernika tras su reciente triunfo en la final de la FIBA Europe Cup. La delegación de los "hombres de negro" se ha trasladado a la Casa de Juntas de Gernika con su presidenta al frente, Isabel Iturbe March, su entrenador, Jaume Ponsarnau, y con miembros de la Junta Directiva, cuerpo técnico y la totalidad de la plantilla.

La presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui Biteri, acompañada de integrantes de la Mesa, portavoces de los grupos junteros, y apoderadas y apoderados de la Cámara, ha querido agradecer al equipo bilbaíno el gesto de acercarse hoy nuevamente al "simbólico" Árbol de Gernika, como colofón a los actos oficiales de homenaje que han tenido lugar desde que ganaron el título continental.

"Empezáis a pareceros a este símbolo: un equipo con raíces, con identidad y con vocación de perdurar", ha destacado Otadui, quien ha recordado el hito que supone convertirse en el primer equipo que logra conquistar el trofeo en dos ediciones consecutivas. Supone un reconocimiento a "la continuidad del esfuerzo, la constancia en el trabajo bien hecho y la ambición de un equipo que no se conforma", ha dicho.

El acto, celebrado bajo el paraguas del roble y con el trofeo de testigo, ha servido para que toda Bizkaia rinda un pequeño homenaje a los campeones.

La presidenta de Juntas ha querido trasladar el agradecimiento de toda la afición. "Hoy, Bizkaia no solo celebra un título. Celebra una forma de hacer las cosas. Celebra a un equipo que representa lo mejor de nosotros: trabajo, humildad, ambición y comunidad", ha expresado.

La presidenta del club bilbaíno le ha respòndido que "es un orgullo regresar aquí, más si cabe, en la semana en la que se celebran los 500 años del fuero nuevo de Bizkaia". Además, ha hecho referencia a la importancia de "regar" el Árbol de Gernika "para que siga creciendo y para que de vez en cuando, nos dé algún fruto, como esta copa". Finalmente, ha agradecido el recibimiento y ha recalcado que el título "es para todo Bizkaia, también para este pueblo de Gernika".

Tras las palabras de agradecimiento, las Juntas Generales de Bizkaia y el Surne Bilbao Basket se han hecho una foto de familia bajo el roble de Gernika, como ya lo hicieran el año pasado por estas fechas los "hombres de negro" que conquistaron el mismo título. Posteriormente, la presidenta y el entrenador del club han firmado en el Libro de Honor de la Casa de Juntas.