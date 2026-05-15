Suspendida la huelga indefinida en Tubos Reunidos de Amurrio, aunque el comité iniciará otras movilizaciones

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida que Tubos Reunidos de Amurrio mantenía desde hace dos meses, para denunciar el ERE y la paralización de la actividad de la acería de la planta alavesa, ha quedado suspendida este viernes, tras una asamblea informativa a toda la plantilla convocada por ELA, LAB y ESK. La mayoría del comité ha asegurado que, sin embargo, celebrará paros en las próximas semanas.

Al término del encuentro, una representante del comité ha asegurado que la plantilla de Tubos Reunidos entra "en una nueva fase de lucha" tras la apertura del proceso concursal. Según ha añadido, la mayoría sindical ha decidido "suspender la huelga indefinida" e "iniciar una nueva fase de lucha".

El comité está integrado por ocho delegados de ELA, cinco de UGT, cuatro de LAB, dos de CCOO y otros dos de ESK. ELA, LAB y ESK, con la mayoría en el órgano de representación de los trabajadores, han mantenido la huelga indefinida hasta la fecha.

Son estos tres sindicatos los que han convocado a toda la plantilla de la fábrica de Amurrio (Álava) a una asamblea informativa para abordar la situación actual de la empresa, con una huelga indefinida que mantiene paralizada la producción, y tras la decisión de un juzgado de Vitoria de declarar en concurso voluntario de acreedores a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos y nombrar un administrador concursal.

Según han informado a Europa Press fuentes sindicales, aunque ESK ha defendido la continuidad de la huelga indefinida, finalmente, las tres secciones sindicales han optado por suspenderla, porque la nueva fase del proceso concursal "conlleva a replantear la lucha". Las fuentes consultadas han asegurado que la plantilla ha pedido votar la continuidad o no de la huelga, pero no se les ha permitido.

CONCURSO VOLUNTARIO

El pasado 4 de mayo la compañía solicitó ante un juzgado de Álava la declaración de concurso voluntario de acreedores para la sociedad y sus filiales tras constatar su "insolvencia inminente".

Tres días más tarde, la asamblea en Tubos Reunidos Amurrio, impulsada por un 25% de la plantilla, y respaldada por UGT y CCOO, acordó poner fin a la huelga indefinida por 232 votos a favor, una abstención y otro en contra, de un total de 234 sufragios emitidos. Este martes, se han reincorporado a sus puestos en la compañía.

Ayer mismo, el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, admitía que había llegado el momento de replantearse la continuidad de la huelga indefinida en Amurrio y analizar si hay que "pasar a otra fase de lucha".

Por su parte, ESK pidió la retirada del ERE en la compañía -actualmente en suspensión- para abandonar la huelga y advirtió de que los trabajadores "no van a regalar la única fuerza" que tienen. Además, calificó de "trampa" hacer elegir a la plantilla entre "huelga o cierre".