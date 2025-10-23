Suspendidas en Euskadi las ferias ganaderas como medida preventiva ante la dermatosis nodular

Archivo - Las OPAS valoran las medidas "urgentes y responsables" contra la Nodular: "Mejor prevenir que luego lamentar" - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han acordado la suspensión temporal de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre, fecha que podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad.

Según ha informado el ejecutivo vasco, esta decisión se toma bajo el principio de precaución y tras haber mantenido diversas reuniones con el sector por parte de las tres diputaciones forales. Este acuerdo se materializará mediante la publicación de una Orden que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco este viernes, 23 de octubre, entrando en vigor el día de su publicación.

La suspensión afecta a ferias, concursos, certámenes, romerías, herri kirolak, mercados y cualquier evento con carácter temporal para todas las especies (excepto perros y gatos), en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca.

Las instituciones vascas han insistido en la importancia de seguir las recomendaciones y medidas preventivas facilitadas por las administraciones agrarias; medidas enmarcadas dentro de una estrategia de prevención, y que se basan en tres pilares fundamentales: bioseguridad, control de vectores y vigilancia sanitaria.